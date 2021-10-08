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美國核潛艇開到南中國海 撞上不明物體受傷急返關島

國情動向 10:30 2021/10/08

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美國海軍核動力攻擊潛艇「康涅狄格號」在南中國海活動，遭遇不測。康涅狄格號在南海水下與不明物體發生碰撞，潛艇上多人受傷。康涅狄格號事後正緊急返回關島美軍基地，美軍正在評估潛艇受損程度。

美國海軍學會新聞網（USNI News）等傳媒周四（7日）引述軍中消息報道，海狼級核潛艇康涅狄格號（USS Connecticut，SSN-22）10月2日在南海國際水域活動時，撞上「不明物體」，康涅狄格號當時正處於潛航狀態，這是一宗水下碰撞事件。

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美國國防部匿名官員透露，康涅狄格號11名水兵在碰撞中受傷，傷勢由輕度至中度不等；事發後，康涅狄格號浮出水面，以上浮狀態折返關島，預計周五（8日）到達。

康涅狄格號艇長克林頓（Bill Clinton）稱，受傷水兵都沒有生命危險，而潛艇狀態仍然穩定和安全，艇上核反應堆無恙，可繼續全面運作，而潛艇在是次事故的受損程度仍需評估，美國海軍會調查事件。

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康涅狄格號於1998年服役，母港位於美國西岸華盛頓州基策普（Kitsap），今年5月底派往太平洋部署。

海狼級核動力攻擊潛艇，是美軍海軍在冷戰後第一代服役的攻擊潛艇，和前型的洛杉磯級、後型的弗吉尼亞級並列為現役3大主力。

海狼級潛艇上有8枚660毫米魚雷管，可發射魚雷攻擊敵方艦艇，或戰斧巡航導彈攻擊敵方水上或陸上目標。

美國海軍潛艇對上一次為外界所知的碰撞事故，是洛杉磯級核動力攻擊潛艇「三藩市號」（USS San Francisco，SSN-711）2005年在關島附近，高速撞上水下山丘，1名水兵在該次事故中死亡。

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責任編輯：連兆鋒

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