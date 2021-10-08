美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍

台海局勢緊張之際，美國《華爾街日報》報道，美國特種作戰部隊和海軍陸戰隊在台至少一年，秘密訓練當地的軍隊。

美軍此舉勢惹北京反彈。報道引述外交部聲明，促美停止對台軍事援助，「中國將採取一切必要的措施來保護主權和領土完整」。

京：採取必要措施 保護主權領土完整

《華爾街日報》引述美國官員表示，大約20多名美國特種作戰部隊和支援部隊的成員，正為台灣陸軍小分隊訓練。美國海軍陸戰隊的成員則與當地海軍陸戰隊合作，進行小艇訓練。據稱，這些官員說，這些美國軍人已在台灣進行了至少一年的軍事作業。

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美國官員補充，這是輪調部署，即美國部隊成員在當地作業的時間不一。

報道指出，由於北京多年來加強軍事實力，近期並加大對台施壓，美軍特種部隊駐台反映美國國防部關注台灣戰術能力。

分析：加深軍事部門聯繫 作用比僅對台售武大

報道並認為，有關美軍部隊部署，是規模不大但具有象徵意義的行動，旨在令台灣更有信心加強防禦力量，防範北京軍事入侵。報道又引述現任和前任華府官員和軍事專家認為，加深美台軍事部門之間的聯繫，比單純對台售武作用更大。

白宮和五角大樓官員對有關部署不予置評。台北方面暫未回應置評請求。

路透引述美國防部發言人John Supple說，對具體的行動、作戰或訓練沒有任何評論，但強調對台灣的支持以及與台灣的防務關係，「都與中華人民共和國目前構成的威脅保持一致」。彭博亦報道，John Supple聲明說，美國將繼續支持和平解決兩岸問題，這符合雙方人民的願望和最大利益。

北京方面，《華爾街日報》引述外交部在聲明中，敦促美國遵守先前的協議，並停止對台灣的軍事援助。

此前針對美國對台售武，外交部曾批評嚴重損害中美關系和台海和平穩定，促美重信守諾，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。

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責任編輯：林佩怡

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