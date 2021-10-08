解讀中美蘇黎世會談 專家：中國打破了美國這個幻想

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，日前與美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在瑞士蘇黎世會晤。白宮聲明表示美方會繼續與中國高層接觸，確保「負責任競爭」。楊潔篪表示中方反對以「競爭」來定義中美關係，但新華社報道指出，中美蘇黎世會談具建設性，有益於增進相互了解。相比3月阿拉斯加及7月天津會談，中美在蘇黎世釋出訊號相對正面；專家認為，美方在中方堅持下，正在微調對華政策，並為雙方下一步高級別互動，例如是元首會晤鋪墊。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心秘書長刁大明向澎湃新聞稱，結合美方此前對於中美關係的表述，以及今次的「負責任競爭」，可以看到中方的堅定立場打破了美方幻想，即一方面打壓中國，另一方面還要與中國合作。

刁大明表示，中方的努力也正在塑造美方關於對華政策中的表述，修正其此前關於中美關係的「三分法」表述；現在看來，美方出於自身利益，在對華政策上有些策略性而非戰略性的變化，中方可以把握這些策略變化提供的空間，來解決當前中美關係中的一些緊迫性問題，比如此前的孟晚舟事件。

拜登政府上台以來一直使用「合作、競爭、對抗」的三分法，來描述對華關係，還刻意強調「合作」是「符合美方利益下的合作」。

中方對此一直明確表達否定立場。外交部副部長謝鋒7月和美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會談時坦言，美方的「競爭、合作、對抗」三分法，就是遏制打壓中國的「障眼法」，對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。

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觀察可見，拜登政府近日已較少再提「三分法」，並接連以新講法來描述對華關係。

中美元首9月通話，拜登表示要「確保中美雙方競爭不轉向衝突」。美國國務卿布林肯10月1日發聲明祝賀中國國慶，提到「美國尋求合作解決我們共同面臨的挑戰」。蘇黎世會談美方聲明表述則是「確保負責任競爭」。

楊潔篪在蘇黎世會談上指出，美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖；中方反對以「競爭」來定義中美關係。

但楊潔篪會上同時也提及，中方重視拜登早前在聯合國大會上，關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策。

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蘇黎世會談看來協助墊定了中美元首會晤的基礎。新華社報道提到，雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝通。白宮聲明也表示，美方會繼續同中方保持高層接觸。

美國有線新聞網（CNN）引述美方消息透露，中美雙方已經原則上同意，在年內舉行元首視頻會晤。不過白宮發言人普薩基在（Jen Psaki）沒有證實消息，只稱雙方同意會在非常高的層次上繼續對話。

刁大明認為，蘇黎世會談的話題顯然是經過雙方縝密籌劃，此次展現較為低調的風格，相信是為下一步「高調」互動鋪墊；今年來中美間多次互動，體現了元首外交對中美關係的定向把舵、戰略引領作用，接著舉行更高層次的會晤應該是水到渠成的事。

刁大明又稱，元首視頻會晤需要良好整體氛圍，美方需要和中方相向而行，而不是搞小動作，為會晤舉行創造合適契機，最大化發揮元首外交作用。

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責任編輯：連兆鋒