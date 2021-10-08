  • 25°C
香港時間 : 20211008日 (五) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

解讀中美蘇黎世會談 專家：中國打破了美國這個幻想

國情動向 11:17 2021/10/08

分享：

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，日前與美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在瑞士蘇黎世會晤。白宮聲明表示美方會繼續與中國高層接觸，確保「負責任競爭」。楊潔篪表示中方反對以「競爭」來定義中美關係，但新華社報道指出，中美蘇黎世會談具建設性，有益於增進相互了解。相比3月阿拉斯加及7月天津會談，中美在蘇黎世釋出訊號相對正面；專家認為，美方在中方堅持下，正在微調對華政策，並為雙方下一步高級別互動，例如是元首會晤鋪墊。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心秘書長刁大明向澎湃新聞稱，結合美方此前對於中美關係的表述，以及今次的「負責任競爭」，可以看到中方的堅定立場打破了美方幻想，即一方面打壓中國，另一方面還要與中國合作。

刁大明表示，中方的努力也正在塑造美方關於對華政策中的表述，修正其此前關於中美關係的「三分法」表述；現在看來，美方出於自身利益，在對華政策上有些策略性而非戰略性的變化，中方可以把握這些策略變化提供的空間，來解決當前中美關係中的一些緊迫性問題，比如此前的孟晚舟事件。

拜登政府上台以來一直使用「合作、競爭、對抗」的三分法，來描述對華關係，還刻意強調「合作」是「符合美方利益下的合作」。

中方對此一直明確表達否定立場。外交部副部長謝鋒7月和美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會談時坦言，美方的「競爭、合作、對抗」三分法，就是遏制打壓中國的「障眼法」，對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。

楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼

中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱

觀察可見，拜登政府近日已較少再提「三分法」，並接連以新講法來描述對華關係。

中美元首9月通話，拜登表示要「確保中美雙方競爭不轉向衝突」。美國國務卿布林肯10月1日發聲明祝賀中國國慶，提到「美國尋求合作解決我們共同面臨的挑戰」。蘇黎世會談美方聲明表述則是「確保負責任競爭」。

楊潔篪在蘇黎世會談上指出，美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖；中方反對以「競爭」來定義中美關係。

但楊潔篪會上同時也提及，中方重視拜登早前在聯合國大會上，關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策。

蘇黎世會晤意味兩國關係回暖？學者各有解讀

美媒：拜登和習近平將於年底前視像會晤

蘇黎世會談看來協助墊定了中美元首會晤的基礎。新華社報道提到，雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝通。白宮聲明也表示，美方會繼續同中方保持高層接觸。

美國有線新聞網（CNN）引述美方消息透露，中美雙方已經原則上同意，在年內舉行元首視頻會晤。不過白宮發言人普薩基在（Jen Psaki）沒有證實消息，只稱雙方同意會在非常高的層次上繼續對話。

刁大明認為，蘇黎世會談的話題顯然是經過雙方縝密籌劃，此次展現較為低調的風格，相信是為下一步「高調」互動鋪墊；今年來中美間多次互動，體現了元首外交對中美關係的定向把舵、戰略引領作用，接著舉行更高層次的會晤應該是水到渠成的事。

刁大明又稱，元首視頻會晤需要良好整體氛圍，美方需要和中方相向而行，而不是搞小動作，為會晤舉行創造合適契機，最大化發揮元首外交作用。

美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍

美國核潛艇開到南中國海 撞上不明物體受傷急返關島

美海軍部長談最終職責 稱包括阻北京「接管台灣」

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

美國核潛艇開到南中國海 撞上不明物體受傷急返關島
今日
美國核潛艇開到南中國海 撞上不明物體受傷急返關島
美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
今日
美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
中美正面評價瑞士會晤 意味兩國關係回暖？學者各有解讀
2021/10/07
中美正面評價瑞士會晤 意味兩國關係回暖？學者各有解讀
中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱
2021/10/07
中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱
【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼
2021/10/07
【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼

你可能感興趣

美國核潛艇開到南中國海 撞上不明物體受傷急返關島
今日 10:30
美國核潛艇開到南中國海 撞上不明物體受傷急返關島
美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
今日 11:09
美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
中美正面評價瑞士會晤 意味兩國關係回暖？學者各有解讀
12:43 2021/10/07
中美正面評價瑞士會晤 意味兩國關係回暖？學者各有解讀
地緣政治 外交 楊潔篪 中美關係 中國 美國 瑞士 蘇黎世

下一篇文章

美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼
【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼
【十一國慶】破31億！國慶大贏家《長津湖》破了哪些記錄？（有片）
【十一國慶】破31億！國慶大贏家《長津湖》破了哪些記錄？（有片）
【世界盃外圍賽】中國隊只有30分鐘體能？越南隊主帥：沒說過
【世界盃外圍賽】中國隊只有30分鐘體能？越南隊主帥：沒說過
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱
中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱
中國駐美大使秦剛 教美國人何謂躺平、內捲、飯圈
中國駐美大使秦剛 教美國人何謂躺平、內捲、飯圈