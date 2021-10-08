【中美角力】沙利文稱會談富成效 與楊潔篪就台海「強硬交流」

中美高層日前在瑞士舉行會談，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，會談避免了唇槍舌劍，富有成效。他強調，兩國必須負責任地管理「激烈的競爭」。據他透露，雙方談到台海問題問題時，有「強硬而直接的交流」。

沙利文周三（6日）與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪在瑞士蘇黎世面對面會談。沙利文周四（7日）稱，會談富有成效，是一個真正的機會，可以在閉門會議上真正向對方展示不同的觀點和意圖。

他說，這次會晤是一種方式，盡力創造一種環境，令兩國之間的激烈競爭能夠得到負責任的管理，而不會轉向衝突或對抗。他又稱，激烈的競爭需要積極的外交，因此需要更多這樣的會晤。

不過，沙利文提到，在台灣海峽問題上，他與楊潔篪進行了「強硬而直接的交流」，但未交代細節。他說，美方認為台灣是一個充滿活力的經濟體、民主政體，非常注重與台灣在多個維度上保持深厚而持久的關係。

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據新華社早前報道，會晤是建設性的，雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

楊潔篪闡述中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。而美方表示堅持一個中國政策。

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責任編輯：林佩怡

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