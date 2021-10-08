【中美角力】美CIA新設「中國任務中心」 趙立堅斥冷戰思維（第二版）

▲ 美CIA新設「中國任務中心」 專注應對中國挑戰

美國中央情報局周四（7日）宣佈一系列組織改革，包括成立兩個新的任務中心。其一為「中國任務中心」（China Mission Center，CMC），專門關注中國及其帶來的國家安全挑戰，擴大和協調情報收集工作，應對美國面臨的中國威脅。另一個將致力於全球問題和技術威脅。

＊新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人 趙立堅周五（8日）表示，這是典型的冷戰思維表現。 美方有關部門應客觀理性看待中國發展和中美關係，停止做損害中美兩國互信合作和中國主權安全發展利益的事。

中情局局長伯恩斯（William Burns）表示，威脅來自中國政府，並非中國的人民，指中共領導層封閉、擁有龐大軍隊及安全部門，以及開發先進的反間諜技術，對美國情報機構是特別困難的挑戰。

他表示，中國帶來的全球性挑戰，跨越了中情局所有任務區域。成立CMC旨在統一中情局有關中國的事務，並將進一步加強局方的集體工作，應對美國在21世紀面對的最重要地緣政治威脅，即一個日益敵對的中國政府。在大國競爭的新時代，美國正面對最嚴峻的地緣政治考驗，中情局將站這項工作的最前線。

每周一次會議 推進對華戰略

美聯社消息指，CMC將每周舉行一次局長級會議，以推進中情局的對華戰略。

▲ 中情局局長伯恩斯（William Burns）

《華爾街日報》報導亦指出，CMC是中情局工作重心向華傾斜的舉措之一，將招募間諜的辦案人員、情報分析人員、技術專家和其他專家集中在一個部門。

另外，中情局表示，會加大力度招募會說中文的人員，以及成立另一個任務中心，聚焦處理新興技術、氣候變化及全球健康等議題。

有中情局前中國問題分析師指出，新設的任務中心是整合行動、分析的職能。有官員透露，兩個任務中心的職能會重疊，因為與中國競爭的主要領域是技術，確保美方能跟上技術革新的步伐。

美聯社報導，美國參議院情報委員會主席、民主黨的沃納（Mark Warner）表示，戰略威脅環境正在改變，情報機構亦要適應新環境，他期待與中情局合作，確保這次機構改革能夠應對當前挑戰。

另一委員、共和黨的魯比奧（Marco Rubio）表示，歡迎成立中國任務中心，指中共帶來的威脅是真實存在，且日益增加，政府所有部門都需要在信息、架構和行動上，反映這種大國競爭。

與此同時，中情局還表示，將繼續應對俄羅斯、伊朗和北韓帶來的威脅。

責任編輯：易燕丹

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