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【世界盃外圍賽】中國男足險勝越南 12強賽首勝

社會熱點 12:31 2021/10/08

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世界盃外圍賽亞洲區12強賽，中國國家男足（中國男足）於本港時間今日（8日）凌晨在阿聯酋對戰越南。比賽中，武磊傷停補時最後時刻進球，幫助中國男足3:2絕殺越南隊，取得本屆12強賽首勝。

主教練李鐵：運氣在我們這邊

據新華社報道，在賽後新聞發布會上，中國男足主教練李鐵表示，12強賽沒有一場比賽是容易的，如果能夠在某些環節做得更好，中國隊本應以2:0結束比賽。但防守中犯錯，一度讓對手追平了比分。

「比分2:2的時候，我們的球員沒有放棄，運氣站在了我們這邊。」李鐵說。

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武磊：男足全隊壓力大

當日賽場上最受關注的球員便是武磊，他目前效力於西甲俱樂部西班牙人，司職前鋒。他是中國職業足球聯賽最年輕出場球員的紀錄保持者，也是中國職業足球聯賽第二年輕的進球者。在2013至2017賽季，武磊連續五年當選中超本土最佳射手。

他在賽後接受媒體採訪時說：「比賽非常不容易，我們球隊從8月份到現在一個多月，非常不容易，封閉狀態下，大家的精神壓力都很大。」

談到最後一個球，他說：「這是我們主場，但沒有觀眾，確實壓力很大，這個結果是非常好的。最後一個球，我應該沒有碰到。我覺得非常不容易，從陣型和人員上都做了調整。」

【世界盃外圍賽】中國隊只有30分鐘體能？越南隊主帥：沒說過

責任編輯：李冰琪

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