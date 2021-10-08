  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (五) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台海局勢】蔡英文：不尋求軍事對抗 冀與鄰居和平共存

國情動向 13:08 2021/10/08

分享：

近期台海緊張升溫，台灣的蔡英文總統周五（8日）表示，台灣不尋求軍事對抗，但會不惜代價捍衛自由。

蔡英文出席台北召開的一舍安全論壇時稱，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測和互惠的原則下共存，但台灣也會盡全力捍衛自由與民主的生活方式。

她認為，印太地區有許多機遇，但也有新的矛盾，如果不小心處理，或會對國際安全和全球經濟產生破壞性影響。台灣將與區域內國家合作，防止東海、南海和台海爆發軍事衝突。

蔡英文（資料圖片）

「兩岸局勢40年來最嚴峻」 台灣這樣研判

美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍

解放軍機日前大規模進入台灣西南空域。據台灣的國防部統計，本月1日至5日，累計150架次解放軍機「擾台」。台灣的國防部長形容，目前兩岸局勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻。蔡英文呼籲北京克制，避免擦搶走火。

美國也對台海局勢表關注，促北京停止對台施壓。美國總統拜登則稱，曾與國家主席習近平談過台海，雙方同意遵守「台灣協議」。

在北京，外交部日前表示，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四，促美糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。北京方面另多次強調，「中國必須統一，也必然統一」。

拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

解放軍機密集飛近台灣 胡錫進：有權在台灣本島上空航行

美促北京停止對台施壓 華春瑩：輪不到美國說三道四

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】美海軍部長談最終職責 稱包括阻北京「接管台灣」
2021/10/07
【中美角力】美海軍部長談最終職責 稱包括阻北京「接管台灣」
美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
今日
美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
解放軍機密集飛近台灣 胡錫進：有權在台灣本島上空航行
2021/10/07
解放軍機密集飛近台灣 胡錫進：有權在台灣本島上空航行
「兩岸局勢40年來最嚴峻」 台灣這樣研判
2021/10/06
「兩岸局勢40年來最嚴峻」 台灣這樣研判
拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」
2021/10/06
拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

你可能感興趣

【中美角力】美海軍部長談最終職責 稱包括阻北京「接管台灣」
15:52 2021/10/07
【中美角力】美海軍部長談最終職責 稱包括阻北京「接管台灣」
美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
今日 11:09
美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍
解放軍機密集飛近台灣 胡錫進：有權在台灣本島上空航行
12:00 2021/10/07
解放軍機密集飛近台灣 胡錫進：有權在台灣本島上空航行
兩岸關係 台灣海峽 蔡英文 軍事衝突 國防 台獨 經濟 軍事 拜登

下一篇文章

解讀中美蘇黎世會談 專家：中國打破了美國這個幻想
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【十一國慶】破31億！國慶大贏家《長津湖》破了哪些記錄？（有片）
【十一國慶】破31億！國慶大贏家《長津湖》破了哪些記錄？（有片）
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱
中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱
【世界盃外圍賽】中國隊只有30分鐘體能？越南隊主帥：沒說過
【世界盃外圍賽】中國隊只有30分鐘體能？越南隊主帥：沒說過
【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼
【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼
中國駐美大使秦剛 教美國人何謂躺平、內捲、飯圈
中國駐美大使秦剛 教美國人何謂躺平、內捲、飯圈