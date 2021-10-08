【台海局勢】蔡英文：不尋求軍事對抗 冀與鄰居和平共存

近期台海緊張升溫，台灣的蔡英文總統周五（8日）表示，台灣不尋求軍事對抗，但會不惜代價捍衛自由。

蔡英文出席台北召開的一舍安全論壇時稱，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測和互惠的原則下共存，但台灣也會盡全力捍衛自由與民主的生活方式。

她認為，印太地區有許多機遇，但也有新的矛盾，如果不小心處理，或會對國際安全和全球經濟產生破壞性影響。台灣將與區域內國家合作，防止東海、南海和台海爆發軍事衝突。

▲ 蔡英文（資料圖片）

「兩岸局勢40年來最嚴峻」 台灣這樣研判

美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍

解放軍機日前大規模進入台灣西南空域。據台灣的國防部統計，本月1日至5日，累計150架次解放軍機「擾台」。台灣的國防部長形容，目前兩岸局勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻。蔡英文呼籲北京克制，避免擦搶走火。

美國也對台海局勢表關注，促北京停止對台施壓。美國總統拜登則稱，曾與國家主席習近平談過台海，雙方同意遵守「台灣協議」。

在北京，外交部日前表示，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四，促美糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。北京方面另多次強調，「中國必須統一，也必然統一」。

拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

解放軍機密集飛近台灣 胡錫進：有權在台灣本島上空航行

美促北京停止對台施壓 華春瑩：輪不到美國說三道四

責任編輯：林佩怡

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