供給需求雙雙恢復 財新中國9月服務業PMI重回擴張區

財新傳媒和研究公司Markit周五（8日）公布，財新中國9月份服務業采購經理人指數(PMI)強勁回升至53.4，重返擴張區間，顯示服務業活動恢復增長，且增速明顯。

此前8月該指數由7月的54.9大幅降至46.7，為去年4月後最低；今年4月錄得56.3，為年內最強勁擴張。

除了8月出現收縮，服務業經營活動自去年5月以來每月都有增長。

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9月財新中國製造業PMI回升至50 經濟下行壓力仍較大

通脹壓力有加劇跡象

從分項指數來看，新業務指數重返榮枯線上至53.1；但新接出口業務指數微降並跌破50，反映外需仍然低迷；投入成本與銷售價格較8月份皆加速上揚，顯示通脹壓力有加劇跡象。

對於未來12個月的經營前景，9月業界樂觀度較8月回升。不過，相比該項調查開展近16年來的長期均值，則仍然偏低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，由於9月疫情嚴重程度弱於8月，服務業快速反彈。對比之下，製造業景氣度恢復程度較為有限，經濟下行壓力依然較大。服務業情況略好，但服務業投入和收費價格加速上漲，通脹亦是隱憂。

王喆稱，未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。

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責任編輯：李冰琪

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