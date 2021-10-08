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【中美角力】胡錫進籲美公布在台駐地 看解放軍會否這樣做

國情動向 14:39 2021/10/08

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據《華爾街日報》報道，美國特種作戰部隊和美國海軍陸戰隊，秘密在台灣訓練當地軍隊已至少1年。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站發帖，呼籲美軍公布駐地。

「為何只是24人？為何偷偷摸摸的？應該派240人去，大大方方穿美軍制服，公佈駐地。看看解放軍會不會發動空襲，定點清除那些美軍入侵者！」胡錫進在Twitter、微博寫道，又說「打個賭吧，看看在台灣問題上誰的終極意志最強。」

今年8月，美國共和黨參議員康寧（John Cornyn）曾在Twitter發文，誤稱多達3萬美軍駐紮台灣，該推文後來刪除。《環球時報》曾批評他「糊塗」，指「如果確有3萬美軍駐台，中國會立即發動解放台灣戰爭」。

美軍部隊據報在台灣至少一年 秘密訓練台軍

【台海局勢】蔡英文：不尋求軍事對抗 冀與鄰居和平共存

台海局勢升溫之際，《華爾街日報》周四（7日）引述美國官員稱，大約20幾名美國特種作戰部隊和支援部隊的成員，正為台灣陸軍小分隊訓練。美國海軍陸戰隊的成員，則與當地海軍陸戰隊合作進行小艇訓練。據稱，這些美國軍人已在台灣進行了至少一年的軍事作業。而這是輪調部署，即美國部隊成員在當地作業的時間不一。

美國國防部表示，對於具體的行動、作戰或訓練沒有任何評論，但強調美國對台灣的支持和美台防務關係，與中國大陸目前構成的威脅保持吻合。

北京方面多次反對美台軍事聯繫，促美恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。又批評民進黨當局企圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，只會把台灣民眾推向災難。

【中美角力】沙利文稱會談富成效 與楊潔篪就台海「強硬交流」

【中美角力】憂誤判風險 布林肯促北京停止對台挑釁

責任編輯：林佩怡

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