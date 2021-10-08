  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (五) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山西暴雨遇40年最大洪峰 千年古城內牆坍塌（多圖）

社會熱點 14:58 2021/10/08

分享：

山西持續暴雨，汾河下游運城新絳段遭遇近40年來最大洪峰。暴雨導致多地出現水浸、山泥傾瀉、洪水等災情，山西平遙古城一處內牆亦因此局部坍塌。山西省已啟動地質災害Ⅲ級響應。

【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）

央視新聞報導，自10月3日以來，山西降雨顯著增強，省會太原的雨量更達203毫米。連同太原在內，陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下10月上旬累計雨量紀錄。

汾河新絳段堤壩決口長近20米

據山西省運城市水務局消息，受連日降雨影響，汾河下游運城段遭遇近40年來最大洪峰，水流量達每秒1000立方米以上。位於運城新絳縣橋東村附近的汾河北段堤壩，周四（7日）下午5時許發生決口，長度近20米。當局已立即啟動防汛搶險應急預案，並組織幹部群眾上萬人，調動600多台大型機器，用石料、捆綁好的磚垛等封堵決口。截至周五（8日）早上9時許，決口尚未完成封堵。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新绛縣是汾河洪峰進入運城的首站，當地在周三（6日）已啟動防汛Ⅱ級響應，並以沙袋、推土等形式構築子堤，共鋪開作業面12.6公里。截至周四晚上8時，汾河新絳段流量已由最高峰值每秒1125立方米，回落至每秒983立方米。目前，已加固加高汾河堤壩13.7公里，轉移撤離逾1.7萬人，全縣10個臨時集中安置點安置1800多人。

25米城墻不堪暴雨坍塌

同樣受強降雨影響，周二（5日）上午6時30分左右，山西晉中市平遙縣，距今已有2800年歷史的平遙古城城墻局部坍塌，坍塌長度約25米，暫未有造成人員傷亡。事故發生後，當地政府和文物保護專家已第一時間趕赴現場進行處置工作。

央視新聞報導稱，坍塌現場目前已清理脫落的夯土、磚塊，亦在城牆坍塌段設置隔離圍籬和警示標誌。為防止發生二次坍塌，確保古城居民和遊客安全，險情段牆體已進行遮蓋和應急處理。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同時，城牆搶險修繕程序已對接啟動。專家稱，平遙城牆作為大型露天土質文物建築，連續強降雨是牆體安全的最大威脅。平遙縣現已加大古城牆二十四小時全天候巡查檢查頻次，全力確保古城牆本體安全。

此外，「平遙古城旅遊」微信公眾號周四（7日）發布通知指，古城內內馬道、西湖景街、鸚鵡巷即日起禁止人員和車輛通行；書院街、城隍廟街等十餘處，均有個別牆體倒塌，行人車輛路經險段謹慎快速通過。

平遙古城位於山西省中部的平遙縣，是全國重點文物保護單位之一，也是國家5A級旅遊景區。在1997年，平遙古城還被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）
2021/10/07
【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）

你可能感興趣

【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）
10:41 2021/10/07
【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）
山泥傾瀉 水災 山西省 暴雨 中國

下一篇文章

【世界盃外圍賽】中國男足險勝越南 12強賽首勝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

《長津湖》熱映 內地媒體人質疑戰爭正義性被官媒批評
《長津湖》熱映 內地媒體人質疑戰爭正義性被官媒批評
【十一國慶】去新疆撞正疫情和大雪 遊客滯留僅靠即食麵充飢
【十一國慶】去新疆撞正疫情和大雪 遊客滯留僅靠即食麵充飢
【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）
【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）
【十一國慶】安徽景區人太多 女遊客竟逼爆男廁（有片）
【十一國慶】安徽景區人太多 女遊客竟逼爆男廁（有片）
【十一國慶】周星馳《仙履奇緣》取景地 寧夏景區遍地「紫霞仙子」（多圖）
【十一國慶】周星馳《仙履奇緣》取景地 寧夏景區遍地「紫霞仙子」（多圖）
傳陝西醫院推無病少女開刀 手術途中催打電話籌錢 官方令停業
傳陝西醫院推無病少女開刀 手術途中催打電話籌錢 官方令停業