山西暴雨遇40年最大洪峰 千年古城內牆坍塌（多圖）

山西持續暴雨，汾河下游運城新絳段遭遇近40年來最大洪峰。暴雨導致多地出現水浸、山泥傾瀉、洪水等災情，山西平遙古城一處內牆亦因此局部坍塌。山西省已啟動地質災害Ⅲ級響應。

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央視新聞報導，自10月3日以來，山西降雨顯著增強，省會太原的雨量更達203毫米。連同太原在內，陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下10月上旬累計雨量紀錄。

汾河新絳段堤壩決口長近20米

據山西省運城市水務局消息，受連日降雨影響，汾河下游運城段遭遇近40年來最大洪峰，水流量達每秒1000立方米以上。位於運城新絳縣橋東村附近的汾河北段堤壩，周四（7日）下午5時許發生決口，長度近20米。當局已立即啟動防汛搶險應急預案，並組織幹部群眾上萬人，調動600多台大型機器，用石料、捆綁好的磚垛等封堵決口。截至周五（8日）早上9時許，決口尚未完成封堵。

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新绛縣是汾河洪峰進入運城的首站，當地在周三（6日）已啟動防汛Ⅱ級響應，並以沙袋、推土等形式構築子堤，共鋪開作業面12.6公里。截至周四晚上8時，汾河新絳段流量已由最高峰值每秒1125立方米，回落至每秒983立方米。目前，已加固加高汾河堤壩13.7公里，轉移撤離逾1.7萬人，全縣10個臨時集中安置點安置1800多人。

25米城墻不堪暴雨坍塌

同樣受強降雨影響，周二（5日）上午6時30分左右，山西晉中市平遙縣，距今已有2800年歷史的平遙古城城墻局部坍塌，坍塌長度約25米，暫未有造成人員傷亡。事故發生後，當地政府和文物保護專家已第一時間趕赴現場進行處置工作。

央視新聞報導稱，坍塌現場目前已清理脫落的夯土、磚塊，亦在城牆坍塌段設置隔離圍籬和警示標誌。為防止發生二次坍塌，確保古城居民和遊客安全，險情段牆體已進行遮蓋和應急處理。

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同時，城牆搶險修繕程序已對接啟動。專家稱，平遙城牆作為大型露天土質文物建築，連續強降雨是牆體安全的最大威脅。平遙縣現已加大古城牆二十四小時全天候巡查檢查頻次，全力確保古城牆本體安全。

此外，「平遙古城旅遊」微信公眾號周四（7日）發布通知指，古城內內馬道、西湖景街、鸚鵡巷即日起禁止人員和車輛通行；書院街、城隍廟街等十餘處，均有個別牆體倒塌，行人車輛路經險段謹慎快速通過。

平遙古城位於山西省中部的平遙縣，是全國重點文物保護單位之一，也是國家5A級旅遊景區。在1997年，平遙古城還被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。

責任編輯：易燕丹

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