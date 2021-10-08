  • 25°C
香港時間 : 20211008日 (五) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成

經濟脈搏 15:01 2021/10/08

分享：

內地「十一」長假（1日至7日）剛結束，作為傳統樓市旺季，機構數據指，15個重點監測城市的新樓成交量比去年同期跌近兩成，回到2019年水平。北京、深圳成交量大升12倍和1.6倍，但分析指與當地延遲網簽有關，市場氣氛並未過熱。業界人士預期，年底前官方調控仍會從嚴不變，市場退燒難免。

58安居客房產研究院指，各重點監測城市的新樓成交量為8,309套，面積為92.44萬平方米，較去年同期下滑19%。僅北京、深圳、福州及濟南4市的成交量有所上升，其餘11市均錄得下跌，跌幅由4%至80%不等，以泰安、莆田、大連的表現最差。一線城市方面，北京的成交量為1,482套，年增1,212%；上海725套，年減46%；廣州712套，年減10%；深圳1,081套，年增163%。另外，深圳的二手樓在長假中僅成交4套，面積為351平方米。

該院分析師許之靜稱，在樓市長效機制調控下，各地市場呈現較明顯的差異，三線、二線、一線城市對政策的反應程度，主要呈現出梯度下滑從強到弱的特徵。個別城市如北京、深圳樓市出現集中網籤的情況，造成整個長假樓市數據變化較大，不排除是受前期成交的樓盤在10月集中網籤所影響。

「絕大多數城市都面臨著市場『退燒』，實際上，國慶長假樓市的『退燒』早已能預料。」許指，中央今年調控方式全面升級，政策「工具箱」愈來愈豐富，精細化程度愈來愈高，直擊擾亂市場健康發展的各種不利因素。從趨勢看，預計到年底，調控將從嚴不變。市場退燒難免，傳統「金九銀十」特有的開盤潮、搶樓潮、售罄、秒光、上漲等火熱場面很難再現。「金九銀十」已成為歷史，在調控高壓下，樓市將較長時間維持平穩態勢，買賣雙方脫離對季節依賴。

【中國樓市】二手樓價跌 安徽安慶：堅決打擊低價甩賣

【中國樓市】官媒喊話房企：高負債難以為繼 可轉型住房租賃

中國樓市降溫之際 廣州等地據報下調房貸利率

責任編輯：陳建錫

中國市場 經濟現象 經濟 國慶 莆田 福州 濟南 大連 廣州 北京

上一篇文章

巴克萊：中國若嚴格執行雙控 今年GDP增長或放緩至6%

下一篇文章

供給需求雙雙恢復 財新中國9月服務業PMI重回擴張區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國限電影響全球 英國商家：我們對中國的依賴程度難以置信
中國限電影響全球 英國商家：我們對中國的依賴程度難以置信
【十一國慶】消費回暖 假期前6天銀聯網聯交易近9萬億元
【十一國慶】消費回暖 假期前6天銀聯網聯交易近9萬億元
【中國樓市】上海學區房降價300萬 張家口樓價跌4成要限跌
【中國樓市】上海學區房降價300萬 張家口樓價跌4成要限跌
供給需求雙雙恢復 財新中國9月服務業PMI重回擴張區
供給需求雙雙恢復 財新中國9月服務業PMI重回擴張區
【多地限電】內蒙古傳要求72座煤礦加快釋放產能 新增年產能近1億噸
【多地限電】內蒙古傳要求72座煤礦加快釋放產能 新增年產能近1億噸
【十一國慶】內地7天假期旅遊收入 恢復到疫情前近6成
【十一國慶】內地7天假期旅遊收入 恢復到疫情前近6成