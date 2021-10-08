內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成

內地「十一」長假（1日至7日）剛結束，作為傳統樓市旺季，機構數據指，15個重點監測城市的新樓成交量比去年同期跌近兩成，回到2019年水平。北京、深圳成交量大升12倍和1.6倍，但分析指與當地延遲網簽有關，市場氣氛並未過熱。業界人士預期，年底前官方調控仍會從嚴不變，市場退燒難免。

58安居客房產研究院指，各重點監測城市的新樓成交量為8,309套，面積為92.44萬平方米，較去年同期下滑19%。僅北京、深圳、福州及濟南4市的成交量有所上升，其餘11市均錄得下跌，跌幅由4%至80%不等，以泰安、莆田、大連的表現最差。一線城市方面，北京的成交量為1,482套，年增1,212%；上海725套，年減46%；廣州712套，年減10%；深圳1,081套，年增163%。另外，深圳的二手樓在長假中僅成交4套，面積為351平方米。

該院分析師許之靜稱，在樓市長效機制調控下，各地市場呈現較明顯的差異，三線、二線、一線城市對政策的反應程度，主要呈現出梯度下滑從強到弱的特徵。個別城市如北京、深圳樓市出現集中網籤的情況，造成整個長假樓市數據變化較大，不排除是受前期成交的樓盤在10月集中網籤所影響。

「絕大多數城市都面臨著市場『退燒』，實際上，國慶長假樓市的『退燒』早已能預料。」許指，中央今年調控方式全面升級，政策「工具箱」愈來愈豐富，精細化程度愈來愈高，直擊擾亂市場健康發展的各種不利因素。從趨勢看，預計到年底，調控將從嚴不變。市場退燒難免，傳統「金九銀十」特有的開盤潮、搶樓潮、售罄、秒光、上漲等火熱場面很難再現。「金九銀十」已成為歷史，在調控高壓下，樓市將較長時間維持平穩態勢，買賣雙方脫離對季節依賴。

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責任編輯：陳建錫