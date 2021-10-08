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【十一國慶】北京環球影城大熱 網店出租魔法袍7天賺逾2萬（組圖）

社會熱點 15:07 2021/10/08

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內地國慶長假期間，北京環球影城成為熱門旅遊景點。在影城中變身「哈利波特」可謂是身臨其境的體驗了。但景區內部並沒有提供魔法袍租賃服務，許多商家便瞄準了商機，有的網店店主7天便賺了2萬多（人民幣，下同）。

據北京日報報道，在購物軟件中，出現了不少出租哈利波特魔法袍和魔杖的店鋪。有的店鋪租銷量已在300單以上。只要進入店鋪，消費者就可以選擇顏色和尺碼，以及當天100元到170元不等的價格。除此單租法袍以外，不少店鋪還推出了套餐，有魔杖加法袍的組合，也有魔杖、法袍和領帶或圍巾二選一的組合。

據了解，這些店鋪大部分原本是租賃相機、遊戲機的，法袍只是隨著環球影城的開業最近添加的業務。

店家小劉介紹，「魔法袍租賃業務在環球影城開園後就陸續開始了，一直都非常火，尤其是『十一』這幾天，有的店鋪7天掙了2萬多元。其中，黃色和藍色的法袍是最受追捧。另外，小孩的尺寸以及160cm、165cm、175cm、180cm這四個尺寸也比較熱，一度出現斷貨的現象。如果是一周後入園，現在不租入園時可能就租不到了。」

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至於交貨問題，不少商家說，法袍會在入園前一天的晚上寄到北京的地址內，如果遊客住在環球影城周邊的酒店，店家可提供送貨上門的服務。到了遊園當天晚上的7時到9時會有工作人員在城市大道回收，檢查無誤後，退還押金。

一位商家說，有些店鋪的法袍是從代工廠進的尾單，但是這些衣服和真品相差甚遠，一天的押金在300元上下，雖然便宜但是鐵桿的哈利波特粉絲看不上。但是也有一些生意火爆的店鋪是從城市大道的商店買的，絕對是正品，押金也要800元。雖然他們手裏的衣服可能只有30套，但是供不應求。據說，租期已推到了11月中旬。

對此，北京環球度假區客服人員說，目前景區內還沒推出法袍等商品的租賃業務，網上的一些店鋪很有可能是假冒產品，建議消費者不要輕易租賃。另外，如果城市大道的環球影城商店內對相關商品的購買數量有限製，不會出現消費者一次購買多件相同商品的情況。

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責任編輯：李冰琪

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