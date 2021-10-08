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華駐聯合國代表斥美：關心中國人權是假 破壞中國發展穩定是真

國情動向 15:18 2021/10/08

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在周四舉行的聯合國大會第三委員會一般性辯論會議上，中國常駐聯合國代表張軍強調中國解決了絕對貧困，疫情防控取得重大戰略成果，「中國人民的幸福生活和開心笑容，是中國人權狀況的最好答案」，並斥責美國等少數國家罔顧事實、編造謊言，「關心中國人權是假，破壞中國發展穩定是真」。

聯合國大會第三委員會是討論人權、社會發展等問題的主要委員會。據新華社報道，張軍在會上發言指人民幸福生活是最好的人權，他還指出西方民調也顯示，中國人民對中國政府的滿意度超過90%，「中國人民的支持，是我們推進中國特色人權發展道路的最大底氣」。

國家人權行動計劃評估報告出爐 全面實施超額完成

中美聯合國交鋒 中方：美國炮製世紀謊言

張軍強調，人權不是西方人的特權，他暗批美國指：「個別國家嘴上喊著『回歸多邊主義』，實際卻大肆拼湊排他性的『小圈子』；嘴上喊著維護國際秩序，實際卻四處製造麻煩，大搞違反國際法的單邊制裁和脅迫行為，侵犯別國人民權利。

他還針對法國代表的發言指，美國等少數國家挑起對抗，點名批評其他發展中國家人權狀況，對自己盟友國家的人權劣跡視而不見。「美國等少數國家罔顧事實，在涉疆、涉藏、涉港問題上編造謊言，對中國進行無理指責，借人權干涉中國內政。」

報道稱，埃及、阿爾及利亞、乍得、土庫曼、白俄羅斯、委內瑞拉等國家在發言中積極支持並呼應中方立場，「會場內形成了支持中國的強大聲勢」。

責任編輯：袁瑋婧

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