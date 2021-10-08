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巴克萊：中國若嚴格執行雙控 今年GDP增長或放緩至6%

經濟脈搏 15:51 2021/10/08

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英國巴克萊銀行指，中國以降低經濟對能源的依賴為目標，如果嚴格執行能源雙控，今年經濟增長率或放緩至6%，遠遜市場預期的8%。

彭博社引述該行報告指，在更顯著的經濟放緩和放寬能耗雙控目標之間，北京面臨艱難的選擇，後者制定了全國性的目標，今年將其經濟的「能源密集度」（單位GDP的能源消耗量）降低3%，以減少污染。大多數省份都無法實現目標，導致一些省份削減對鋁、鋼鐵生產等能源密集型行業的用電。

該行經濟學家指，北京將今年的能源生產增長目標定為2.9%，代表能源消費增長的目標也類似。他們估計，今年迄今為止能源消費增長超過4%，表示如果嚴格執行能源消費的目標，全年經濟增長率可能會大幅放緩。但北京可能會對有關目標採取更靈活的方法，而非放任經濟增長急劇放緩。

另外，日經發表調查指，中國三季度增長增長率預測平均值為5％，嚴格的疫情防控措施、房企經營問題，以及電力短缺下，比二季度7.9％將明顯放緩。參與評估的22名大型機構的經濟學家中，14人提出上述數字，6人認為在4％左右。預計經季節性因素調整後的按季平均增長0.2％，比二季度1.3％大幅放緩。

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責任編輯：陳建錫

疫情 經濟 污染 GDP 電力 行業 北京 中國

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