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【多地限電】浙江環球採煤保供 國慶假期日均20萬噸煤裝船來浙

國情動向 15:48 2021/10/08

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早前浙江省電廠煤炭庫存告急，為緩解電煤緊張，浙能集團積極組織環球採購，保障電煤供應。據浙江日報報道，國慶假期，北方港口平均每天有20萬噸煤裝船下水來浙，還有近百萬噸煤在運輸途中，加上電廠存煤，有力保障浙江火電廠的電煤供應，保證浙江能源安全。

對於經濟大省、能源資源小省浙江來說，發電企業燃料採購和供應一直存在巨大壓力。長期以來，浙江主要依靠經由秦皇島等渤海港口海運至浙江沿海的北方煤炭。

【多地限電】首次採購哈薩克煤炭 浙江省為保供開闢新煤源

多地加碼限電下15間上市公司受波及  浙江發聲指避免一刀切

浙能集團富興燃料公司是浙能集團所屬煤炭板塊負責電煤採購的主要力量，也是浙江最大的煤炭購銷企業。在積極尋找國內合適煤源的同時，富興燃料公司將目光投向國際市場。該公司發揮集約化採購平台優勢，積極採購印尼煤、俄煤、哥倫比亞煤等多元煤種。 7月至10月，首次採購兩船總計13萬噸的高熱值美國煤（6000大卡）、兩船總計27.2萬噸的高熱低硫低灰（6000大卡）哈薩克斯坦煤。這也是浙江首次遠渡重洋採購美煤和哈煤。

報道引述最新統計數據顯示，7月至9月，浙能集團完成北方港口煤炭下水296個航次，煤運量共計1236萬噸，同比增長35%。浙能集團煤炭分公司實現戰略供應商資源兌現656萬噸，同比增長6.4%。國家能源集團、中煤集團、晉能控股合計年度長協兌現率已超90%。

責任編輯：袁瑋婧

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