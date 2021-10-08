▲ 中國嫦娥五號月岩首篇研究 中外學者有這意外大發現

中國航天工程帶回令科學家也感到意外的發現！嫦娥五號去年底從帶回1731克月球岩石和土壤，就此首篇研究論文出爐。中國與多國科學家合作研究團隊發現，這批月岩要比預期的年輕許多，這不但刷新了人類對月球的認識，也引起了更多現有科學知識未能完全解釋的月球謎團。

首篇嫦娥五號月岩論文周四（7日）在國際學術期刊《科學》（Science）發表，作者包括中國地質調查局中國地質科學院地質研究所北京離子探針中心研究員車曉超、劉敦一，以及10多名美國、英國、澳洲等多國科學家。

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他們發現，相對來說，嫦娥五號帶回的月球玄武岩非常年輕，只有大約20億年歷史。相比之下，美國阿波羅登月計劃帶回的月岩，年齡都超過30億歲。

嫦娥五號登陸採樣地點是科學家們精心選擇的，選在了月面西側「風暴洋」（Oceanus Procellarum）北部吕姆克山（Mons Rümker）以北。這個地區此前從未有美國或蘇聯的探測任務去過，選這裏正正旨在收集可以跟此前月岩對比的數據。

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月球今天已再沒地質運動，內部熔岩已經凝固，而科學家相信，月球年齡約為45億歲。嫦娥五號月岩則說明，月球在20億年前仍有火山活動把這岩石噴出，比此前所知的30億年前持續得更久。

那麼問題就來了，月球這樣小的天體，是如何在誕生25億年這麼久之後，仍然保留了足夠熱力去支持地質運動，讓火山噴出嫦娥五號月岩的？

研究團隊成員、英國曼徹斯特大學學者Katherine Joy向英國廣播公司（BBC）表示，他們在論文中討論過的一種可能，是月球從和地球運行的互動當中，獲得了額外能量，就像月球引力是地球水文有潮汐漲退的原因；反過來，地球對月球的引力作用，也許令月球有一點拉展伸延，產生了磨擦融化效應，令月球地質運動維持更久。

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今次研究的一項重要成果，就是校正了以隕石坑多少，推斷月球表面一處地方年紀這個辦法的準繩度。

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理論上，月球上愈多隕石坑的地方，由於受過更多隕石撞擊，說明那裏的岩石年紀較大；反之，愈是平坦的地方，就愈是新近的岩石。

阿波羅年代所收集月岩的年齡，從30餘億歲至超過40億歲不等，科學家此前對比這些月岩來自的地點，再以隕石坑數量評估整個月球表面，推算月球上最年輕的玄武岩約有12億歲。但由於導致這個結論的月岩全部年齡偏大，結論的誤差也會較大。嫦娥五號月岩則正好是20億歲，這數據此前未有過，有助令計算變得更為準確。

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責任編輯：連兆鋒