内地當紅小生張藝興 生日直播與四千萬網友一起做黨史題（有片） 社會熱點 17:01 2021/10/08 分享： 內地當紅小生、韓國男子組合EXO成員張藝興昨晚（7日）在生日直播中，給粉絲做黨史測試題，直播期間四千多萬的網友在線與他一起做題。今日（8日）直播片段一度登上微博熱搜，引起熱議。 問題共有18個如下： 網友熱評：有粉絲說要講題目翻譯給海外的粉絲。 網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容 林俊傑、潘瑋柏被影射是「吳亦凡同夥」 兩人相繼發律師聲明 責任編輯：李冰琪 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 跟進【中美角力】新形勢，立即了解 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 相關文章 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 2021/08/31 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目 2021/09/02 娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目 趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外 2021/09/02 趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外 【娛樂圈風暴】微博抖音等平台發布自律公約 加強管理文娛帳號 2021/09/11 【娛樂圈風暴】微博抖音等平台發布自律公約 加強管理文娛帳號 網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容 2021/08/27 網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容 你可能感興趣 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 13:07 2021/08/31 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目 11:55 2021/09/02 娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目 趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外 12:50 2021/09/02 趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外 網絡熱話 經濟 香港 中國 微博