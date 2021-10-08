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内地當紅小生張藝興 生日直播與四千萬網友一起做黨史題（有片）

社會熱點 17:01 2021/10/08

分享：

內地當紅小生、韓國男子組合EXO成員張藝興昨晚（7日）在生日直播中，給粉絲做黨史測試題，直播期間四千多萬的網友在線與他一起做題。今日（8日）直播片段一度登上微博熱搜，引起熱議。

問題共有18個如下：

網友熱評：有粉絲說要講題目翻譯給海外的粉絲。

網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容

林俊傑、潘瑋柏被影射是「吳亦凡同夥」 兩人相繼發律師聲明

責任編輯：李冰琪

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