非議《長津湖》涉侮辱英烈 內地媒體人被刑拘

國產「抗美援朝」題材電影《長津湖》在內地熱映，引來相關討論，早前內地媒體人羅昌平在微博上轉發長津湖相關微博，將「冰雕連」稱為「沙雕連」，並指少有人反思這場戰爭的正義性，遭到網民及官媒譴責批評，之後他的微博賬號消失，還傳出他被警方帶走。今日（8日）三亞警方通報指，已經以涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」對「羅某平」刑事拘留。

羅昌平6日於微博轉發一則貼文，推斷韓戰長津湖戰役時最低氣溫可達-35度，有網民轉發稱「關於這場戰爭，不必做過多評價，看看現在的朝鮮和現在的韓國，所有答案一目了然。」羅昌平則轉發稱：「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的『沙雕連』不會懷疑上峰的「英明決策」。「沙雕」為內地諧音的網絡流行詞，多用於形容人愚蠢，該微博引發不少網民激憤，稱要「舉報侮辱英烈的公知羅昌平」。

《解放軍報》旗下媒體「鈞正平」、共青團中央官方微博等官媒隨後發文認為羅昌平在惡意詆毀英烈。官媒連環發文發文之後，羅昌平7日發道歉聲明，指自己轉評的內容嚴重錯誤，造成非常嚴重的感情傷害，「在此深刻檢討，誠摯道歉。」他的微博之後突然消失，網傳他在三亞被警方帶走。

《長津湖》熱映 內地媒體人質疑戰爭正義性被官媒批評

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三亞警方今日（8日）發佈通報指，公安機關昨日接群眾舉報，網民「羅某平」在新浪微博發布侮辱抗美援朝志願軍英烈的違法言論，造成惡劣影響。三亞市公安局吉陽分局於當天依法傳喚羅某平（男，湖南長沙人，40歲，新浪微博名「羅某平」）並開展調查。通報指出，目前，三亞市公安局吉陽分局已經以涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」對羅某平刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

今日早些時候有律師在微博表示，羅昌平7日兩點被警方帶走調查，該律師指「涉及公民網絡言論，落腳本案來說，尤其是要把握好戲說與污衊的界限，一定要謹慎入刑，以警示教育為主，引導網絡語言規範化和多樣性的有機統一」。以帝吧官微為首的大v及不少網民認為他屬於為羅昌平洗白。

羅昌平歷任《中國商報》首席記者、《新京報》深度報導部主編，後來成為《財經》雜誌副主編，2013年曾獲得透明國際頒發年度清廉獎，是第一位獲得此獎的中國公民。

責任編輯：袁瑋婧

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