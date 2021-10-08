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【中日關係】習近平與岸田文雄通話 促妥善處理涉台敏感問題

國情動向 17:32 2021/10/08

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國家主席習近平周五（8日）與日本新任首相岸田文雄通電話，是岸田上任以來首次通話，也是兩國領袖1年多以來首次對話，雙方同意保持溝通。習近平強調，中日要妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，並踐行真正的多邊主義。

共同社報道，岸田強調，雖然維持穩定的雙邊關係，對地區和國際社會很重要，但日本將在關於中國人權和法治議題上，「說該說的話」。

據央視新聞，習近平稱，當前中日關係機遇和挑戰並存，中方願同日方加強對話合作，推動構建契合新時代要求的中日關係。而明年是中日邦交正常化50周年，希望雙方重溫初心，相向而行。

他又指，中日要認真汲取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。

岸田文雄走馬日本首相 中日關係破壞易建設難

陸國防部：台灣的事不關日本事 不容插手

習：歡迎日方積極參加明年北京冬奧

習近平表示，雙方應加強治國理政交流和經濟政策協調，共同維護公平開放的貿易和投資環境，實現更高水平的優勢互補和互利共贏。又應該踐行真正的多邊主義，弘揚和而不同、和衷共濟的東亞智慧，積極促進區域合作，協調應對全球性挑戰，維護世界和平穩定發展。他並祝賀日本成功舉辦東京奧運會，歡迎日方積極參加明年2月北京冬奧會。

據央視，岸田文雄對中國國慶表示祝賀。他表示，日中關係正在邁入新時代，願從日中關係歷史中汲取重要啟示，以明年日中邦交正常化50周年為契機，共同努力構建建設性的、穩定的日中關係。雙方應通過對話管控分歧。日方願同中方繼續加強經濟合作和民間交流，就抗疫、氣候變化等重要問題密切溝通合作。日方期待北京冬奧會順利召開。

岸田文雄將成日本下任首相 曾說首要任務是「應對中國」

責任編輯：林佩怡

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