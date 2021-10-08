【多地限電】遼寧嚴重缺電 水泥熟料生產停止用電15天

內地缺電問題未解決，位於東北地區的遼寧省在十一長假後再遇缺電，周六（9日）起對全省水泥行業企業「有序用電」料至少15天，期間水泥熟料生產停止用電。

遼寧省工業和信息化廳周五（8日）發布通知，預測未來一段時間該省電力供應缺口嚴重，水泥作為高耗能行業，其大負荷用電特性，已為電網安全穩定運行帶來隱患。

通知宣布，周六上午8時起，對全省水泥行業企業實施有序用電，期間水泥熟料生產停止用電，而有序用電時間預計不低於15天，結束時間另行通知。

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據內地「百年建築網」，遼寧水泥行業企業停電停產，周五水泥價格強勢上漲。其中，瀋陽市多家水泥企業通知上調水泥價格每噸80元（人民幣），漲後主流品牌散裝水泥市場價格為每噸600元；遼陽、大連主流水泥品牌全面落實十一長假前每噸170元的上漲，現主流品牌散裝水泥市場價均突破每噸600元。

文章分析，水泥價格除了受限電影響，作為水泥熟料生產原材料的煤炭價格持續拉升，以及施工旺季等影響，都令水泥價格上揚，料近期行情會偏強。

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責任編輯：林佩怡

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