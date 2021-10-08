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武漢婦長期食隔夜餸 患上這重病突暈倒

社會熱點 19:17 2021/10/08

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武漢一名68歲的胡姓婦人，近幾個月總是渾身乏力，吃得越來越少。日前，她在家中突然暈倒，被送醫檢查後發現患上重度貧血，而背後「元兇」竟是她長期食用的隔夜飯菜。

據「湖北之聲」微博消息，家住漢口的胡婆婆常年獨居，生活節儉。為圖方便，她總是一次做兩日的飯菜，每餐再拿出來加熱。近幾個月，她發現自己走樓梯、散步都氣喘吁吁，有時看見葷菜，還覺得噁心想吐，沒有食慾。直到近日，她在家中突然暈倒、面色蒼白，被鄰居發現後緊急送醫。

醫院檢查發現，胡婆婆的血常規結果顯示全血細胞減少，血紅蛋白只有60g/L。對女性來說，血色素正常範圍是110-150，平均是130左右，但胡婆婆檢查得知只有60，比正常人的平均值少近一半，屬嚴重貧血表現。武漢市中心醫院血液科副主任醫師王利指出，「輕度的貧血可能只是感到輕微的乏力，體力有所下降，嚴重的貧血會引起暈厥，甚至發生貧血性心臟病。」

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嚴重缺乏葉酸及維他命B12

此外，胡婆婆血液中的葉酸和維他命B12嚴重缺乏。醫生詢問病史發現，胡婆婆長期吃隔夜菜，肉類攝取不足，判斷其患有巨幼細胞貧血。

血液內科主任王紅祥指出，巨幼細胞貧血是一種常見的營養不良性貧血，主要是體內缺乏維生素B12和葉酸所致。由於葉酸和維他命B12是紅細胞更新所必需的原料，長時間烹飪則會破壞食物中的相關物質。兩者一旦缺乏，會導致DNA合成障礙，從而影響紅細胞的成熟，引起巨幼細胞貧血。

王利補充稱，近年來，老年人的巨幼細胞性貧血患病率呈上升趨勢，且多與飲食習慣有關。除長期吃隔夜菜外，有老年人因為擔心血脂高，選擇長期吃素，也較為容易導致維他命B12攝入不足。

醫生指出，老年人發生貧血，嚴重可能會導致多個器官的功能減退，引起併發症，對健康造成威脅；建議市民要要改變不良的飲食習慣，做到不偏食、不挑食和不長期素食，飲食種類要豐富多樣，注意搭配肉類，不要以為只要吃素就是健康。

此外，高溫、食物腌制及儲存過久，都會破壞葉酸。因此在烹煮綠色蔬菜時，要避免高溫烹煮，時間不宜過長，最好不要食用二次加熱的食物、隔夜菜。

責任編輯：易燕丹

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