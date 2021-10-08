人行研究局：大灣區內探索差別化準備金率 激勵綠色金融支持

中國人民銀行研究局局長王信建議，引入境內外綠色銀行、證券、基金、信託、保險等金融機構及第三方認證機構在粵港澳大灣區設立總部或運營總部，鼓勵港澳金融機構在內地設立分支機構或成立合資金融機構，支持三地金融機構開展綠色業務合作。優先在大灣區探索創新貨幣政策工具支持綠色金融發展，依據區內銀行綠色信貸規模設定差別化準備金率，並綜合運用財政貼息、擔保及風險補償等措施，激勵金融機構加大綠色金融支持。

《中國金融》雜誌周五（8日）刊登王信的文章稱，加強大灣區市場體系互聯互通，鼓勵內地企業赴港澳發行綠色債券，在深圳試點開展境外發行人民幣地方政府債券為境內綠色項目融資，促進大灣區綠色金融與人民幣國際化互動發展。

王信在文章中指出，優先在大灣區探索創新貨幣政策工具，例如，創設支持綠色轉型項目的再貸款機制，研究降低銀行綠色信貸資產的風險權重，依據銀行綠色信貸規模設定差別化準備金率。推動粵港澳三地有關部門出台支持大灣區綠色金融創新的配套政策，綜合運用財政貼息、擔保及風險補償等措施，激勵金融機構加大綠色金融支持。

推進境內綠色金融市場對外開放

文章建議，加強互聯互通，完善大灣區綠色金融標準、產品和市場體系，加強大灣區綠色金融訊息互通互享，加強大灣區市場體系互聯互通，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。充分發揮香港人民幣離岸中心作用，打造綠色金融離岸、在岸業務一體化中心，暢通跨境綠色投資渠道，推進境內綠色金融市場對外開放。

具體來看，王信建議，一是探索跨境融資、貿易融資資產轉讓、人民幣QFLP(合格境外有限合夥人)、離岸人民幣債券等多層次跨境人民幣業務創新渠道，吸引更多境外資金支持大灣區綠色發展。二是加強「一帶一路」綠色金融國際合作，設立人民幣綠色基金，支持「一帶一路」沿線國家(地區)綠色項目建設。；三是探索建立碳市場跨境交易機制，打通碳市場境內外交易渠道，吸引更多境外投資者參與廣東碳市場。提升中國碳市場定價的國際影響力，促進粵港澳大灣區碳金融市場發展、人民幣國際化和經濟綠色低碳發展的良性互動。

責任編輯：袁瑋婧

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