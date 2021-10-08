【多地限電】國常會：擴市場交易電價浮動範圍  糾正一刀切停產

內地電力供應緊張之際，總理李克強周五（8日）主持召開國務院常務會議，進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應。會議提到，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍，調整為原則上不超過20%；高耗能行業不受上浮20%限制。同時，堅決遏制「兩高」項目盲目發展，完善地方能耗雙控機制；糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳。

會議指出，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內電力、煤炭供需持續偏緊，多種因素導致近期一些地方出現拉閘限電，給正常經濟運行和居民生活帶來影響。

針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大，會議強調，保障能源安全、保障產業鏈供應鏈穩定是「六保」的重要內容，要發揮好煤電油氣運保障機製作用，有效運用市場化手段和改革措施，保證電力和煤炭等供應。

會議提出6項要點：

一要堅持民生優先，保障好群眾生活和冬季取暖用能，確保發電供熱用煤特別是東北地區冬季用煤用電。加強民生用氣供應，適時組織「南氣北上」增加北方地區取暖用氣。 二要在保障安全生產的前提下，推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，加快已核准且基本建成的露天煤礦投產達產，促進停產整改的煤礦依法依規整改、儘早恢復生產。交通運輸部門要優先保障煤炭運輸，確保生產的煤炭及時運到需要的地方。 三要支持煤電企業增加電力供應。針對煤電企業困難，實施階段性稅收緩繳政策，引導鼓勵金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求。 四要改革完善煤電價格市場化形成機制。有序推動燃煤發電電量全部進入電力市場，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%，並做好分類調節，對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策。 五要加快推進沙漠戈壁荒漠地區大型風電、光伏基地建設，加快應急備用和調峰電源建設。積極推進煤炭、天然氣、原油儲備及儲能能力建設。 六要堅決遏制「兩高」項目盲目發展。完善地方能耗雙控機制，推動新增可再生能源消費在一定時間內不納入能源消費總量。推動重點領域實施節能降碳改造，在主要耗煤行業大力推進煤炭節約利用。

會議要求，各地要嚴格落實屬地管理責任，做好有序用電管理，糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳，反對不作為、亂作為。主要產煤省和重點煤企，要按要求落實增產增供任務。中央發電企業要保障所屬火電機組應發盡發。電網企業要強化電力運行調度和安全管理。對不落實能源保供責任的要嚴肅追責。

責任編輯：林佩怡

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