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【多地限電】國常會：擴市場交易電價浮動範圍  糾正一刀切停產

國情動向 19:57 2021/10/08

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內地電力供應緊張之際，總理李克強周五（8日）主持召開國務院常務會議，進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應。會議提到，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍，調整為原則上不超過20%；高耗能行業不受上浮20%限制。同時，堅決遏制「兩高」項目盲目發展，完善地方能耗雙控機制；糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳。

會議指出，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內電力、煤炭供需持續偏緊，多種因素導致近期一些地方出現拉閘限電，給正常經濟運行和居民生活帶來影響。

針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大，會議強調，保障能源安全、保障產業鏈供應鏈穩定是「六保」的重要內容，要發揮好煤電油氣運保障機製作用，有效運用市場化手段和改革措施，保證電力和煤炭等供應。

會議提出6項要點：

一要堅持民生優先，保障好群眾生活和冬季取暖用能，確保發電供熱用煤特別是東北地區冬季用煤用電。加強民生用氣供應，適時組織「南氣北上」增加北方地區取暖用氣。

二要在保障安全生產的前提下，推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，加快已核准且基本建成的露天煤礦投產達產，促進停產整改的煤礦依法依規整改、儘早恢復生產。交通運輸部門要優先保障煤炭運輸，確保生產的煤炭及時運到需要的地方。

三要支持煤電企業增加電力供應。針對煤電企業困難，實施階段性稅收緩繳政策引導鼓勵金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求

四要改革完善煤電價格市場化形成機制。有序推動燃煤發電電量全部進入電力市場，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%，並做好分類調節，對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策。

五要加快推進沙漠戈壁荒漠地區大型風電、光伏基地建設，加快應急備用和調峰電源建設。積極推進煤炭、天然氣、原油儲備及儲能能力建設。

六要堅決遏制「兩高」項目盲目發展完善地方能耗雙控機制，推動新增可再生能源消費在一定時間內不納入能源消費總量。推動重點領域實施節能降碳改造，在主要耗煤行業大力推進煤炭節約利用。

會議要求，各地要嚴格落實屬地管理責任，做好有序用電管理，糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳，反對不作為、亂作為。主要產煤省和重點煤企，要按要求落實增產增供任務。中央發電企業要保障所屬火電機組應發盡發。電網企業要強化電力運行調度和安全管理。對不落實能源保供責任的要嚴肅追責。

責任編輯：林佩怡

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