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Prada在上海開街市？買20元可獲品牌印花購物袋

社會熱點 20:43 2021/10/08

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Prada在上海開街市？買20元可獲品牌印花購物袋

街市一直被視為既貼地，又聚攏城市煙火氣的地方。豈料近日，國際奢侈品牌普拉達（Prada）竟進駐上海一個街市，為這個地方平添一點精緻，吸引不少顧客前往消費打卡。在剛過去的國慶黃金周，這個「穿Prada的街市」更一躍成為上海最熱門的網紅景點。

位於上海徐匯區烏魯木齊中路318號的烏中市集，面積有2000多平方米，逾50個攤檔；一樓主營蔬菜水果、海鮮和鮮花，二樓主要是豆製品和熟食等。它早年已是一個網紅街市，這次與Prada跨界合作，更是每天都門庭若市，成為一眾潮流男女追逐的另類打卡聖地。

據悉，烏中市集原是採用黃綠搭配，現時外墻已採用超大Prada印花墻紙，不知情的可能還以為這是一家「高仿版」Prada店。而在街市內部，Prada的元素也是無處不在，尤其是一、二層的樓梯處，完全被品牌包裝佔領，裹有品牌印花圖案，儼如去了Prada專櫃。再仔細看，每個攤檔，每種包裝好的蔬果，都已經穿上「FEELS LIKE PRADA的新衣」。

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前往「朝聖」的人絡繹不絕，不少打扮時尚的年輕人，在攤檔前選購新鮮食材，買到印有Prada包裝的蔬果後，果斷拿出手機拍照打卡。有女顧客直言其實自己不太會做飯，但覺得這樣的街市魅力非凡，遂專程乘車過來參觀。更有人表示：「我就是為了回家給女兒拍照來買菜的，這個袋子能多給我兩個伐啦？」亦有買菜的居民感嘆道「多少年不進菜場的小年輕都來了」。

事實上，這次聯成是為配合Prada 2021秋冬廣告大片發布，而開啟的快閃店。當中採用品牌標誌和2021秋冬主打印花圖案，以包裹城市種不同風格的建築、重塑城市的街道風貌為題，打造最貼近當地大眾生活方式的活動，進行宣傳。除上海外，Prada還會在東京、米蘭、紐約、羅馬、巴黎等城市舉辦類似活動。

該活動在9月27日至10月10日期間舉行，顧客買滿20元（人民幣，下同），折合約25元港幣，可獲贈送數量有限的Prada暗紋紙袋。

雖然與奢侈品牌有關，但在民眾最關心的菜價方面，卻依然接地氣，從9元一斤長茄子、7元一斤生菜到19.8元一斤夾心肉等等，銷售的所有商品價格皆為市場均價。為此，有網民調侃道「這是我這輩子唯一一次買得起Prada的機會了！」

一線國際品牌選擇中國煙火氣十足的街市作推廣平台，與中國市場不斷提升的重要性，以及街市定位轉變不無關係。

Prada財報顯示，今年集團上半年收入按年大漲66%，至15.01億歐元；核心品牌Prada銷售額，按年增加63%，至12.64億歐元，幾乎回到2019年同期水平。其中，亞太市場銷售額比2019年同期上漲5%，至6億歐元。這主要得益於中國市場大漲77%提振，已成為Prada集團主要收入來源之一。

這次選在上海街市作為跨界營銷場景，或與內地街市近年相繼升級轉型，變為「網紅街市」有關。由北京的三源里街市，到杭州的石板農貿市場、上海愚園公共市集，在設計師的改造下，街市擺脫過往形象，形成文藝、活力等風格，更能迎合年輕人市場。

責任編輯：易燕丹

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