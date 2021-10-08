美前總統老布殊之子：美恐懼中國崛起 對華加征關稅非常愚蠢

美國第41任總統喬治·赫伯特·沃克·布殊（老布殊）的第三子尼爾·布殊（Neil Bush），日前參與內地中新社「東西問·中美對話」，他表示美方对中国崛起感到恐惧，这种恐惧反映在特朗普政府时期越来越激烈的对华言辞中，他指對華加征關稅是個失敗愚蠢的政策，需要被扭轉。

老布殊重視中國，一直被認為是最親華的美國總統，被中國媒體稱為中國人民的老朋友，40多年來見證並推動中美關系取得歷史性發展。美國第43任總統小布殊任內曾4次訪問中國，創下歷任美國總統訪華次數之最。老布殊的第三子尼爾·布殊早在1975年就曾隨父親訪華，是中美關係40多年的見證者和親歷者。

據中新社報道，尼爾·布殊表示自己曾實地到訪過中國，親眼看到了中國多年來的成長，因而認為沒有一種製度是放之四海而皆準的，每個國家都需要建構一個適合本國國情的製度。中國的製度對中國是有效的。

他表示，看到中國經濟不斷崛起，在總量上已僅次於美國，很多美國政客都害怕這會讓美國失去領先地位，隨之而來的是特朗普政府時期「一種後退和拒絕對話的孤立主義做法」。這與他父親的核心觀點有所不同，老布殊認為，國家、家庭和朋友都需要彼此保持聯系，以便更好地了解對方，設身處地為對方著想。這樣一來，沖突出現時就能夠以成熟的方式加以解決。

關於對華加征關稅，他認為這是一個非常愚蠢的主意，對華關稅加在了美國消費者身上，傷害的是美國企業，需要被扭轉。

他還指自己不關心病毒起源的問題，呼籲人們拋棄陰謀論，世界上所有成熟的文明國家迫切需要開展合作。

責任編輯：袁瑋婧

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