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習近平談台灣重申和平統一基調 推動兩岸關係和平發展

國情動向 11:53 2021/10/09

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紀念辛亥革命110周年大會今日在北京舉行，國家主席習近平發表講話。習近平指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，凡背叛祖國、分裂國家者，從來沒有好下場。他又指，堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一中原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。

習重申：台灣問題屬內政 不容外來干涉

習近平發表講話稱，辛亥革命110年來的歷史啟示我們，實現中華民族偉大復興，必須有領導中國人民前進的堅強力量，這個堅強力量就是中國共產黨。中國特色社會主義是實現中華民族偉大復興的唯一正確道路。

他又指，辛亥革命110年來的歷史啟示我們，實現中華民族偉大復興，不僅需要安定團結的國內環境，而且需要和平穩定的國際環境。新的征程上，我們必須始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，推動構建人類命運共同體，推動完善全球治理體系，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，加強同世界各國人民的團結，共同反對霸權主義和強權政治，做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，努力為人類作出新的更大貢獻。

在台灣問題上，習近平說，我們堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。

習近平表示，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現！

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近日，兩岸局勢升溫，解放軍機密集飛近台灣空域。台灣的蔡英文總統周五（8日）表示，台灣不尋求軍事對抗，冀與鄰居和平共存。台灣將與區域內國家合作，防止東海、南海和台海爆發軍事衝突。

美國也對台海局勢表關注，促北京停止對台施壓。美國總統拜登則稱，曾與國家主席習近平談過台海，雙方同意遵守「台灣協議」。

責任編輯：尹航

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台灣 美國 兩岸關係 解放軍 習近平 政治 拜登 軍事 蔡英文 台獨

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