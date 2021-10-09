談首階段經貿協議 秦剛：中方穩步推進落實 而美方設阻力

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前闡述拜登政府的對華貿易政策，提出「再掛鉤（recoupling）」一詞。中國駐美大使秦剛表示，其中有一定的積極因素，雙方可坐下來梳理哪些方面被「脫鉤」，以及如何「再掛鉤」。中方願和美方進一步溝通協商，妥善管控分歧，確保中美關係包括兩國間經貿關係能重回健康穩定發展軌道。他還指，中方穩步推進落實中美第一階段經貿協議，而美方設置重重阻力。

秦剛：中方穩步推進落實首階段經貿協議

戴琪日前被問及與中國脫鉤的問題時表示，全球最大的兩個經濟體停止彼此貿易是不現實，「我認為問題可能在於，我們在『再掛鉤』中尋求達成什麼目標。」中國駐美大使秦剛8日受訪時對這一言論做出回應。

秦剛說，戴琪提到美國現在要尋求和中國「再掛鉤」，其中有一定的積極因素。雙方可坐下來梳理哪些方面被「脫鉤」，以及如何「再掛鉤」。中方願和美方進一步溝通協商，妥善管控分歧，共同創造條件，在相互尊重、合作共贏的基礎上擴大雙方合作的積極面，確保中美關係包括兩國間經貿關係能夠重回健康穩定發展軌道，落實好前不久中美元首在通話中達成的重要共識。

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被問及如何看待美方聲稱中方沒有全面落實中美第一階段經貿協議，秦剛指出，中方在處理國與國關係中一向重信守諾。盡管在過去這一年多面臨疫情帶來的嚴重困難，中方仍本著真誠態度穩步推進落實中美第一階段經貿協議。無論是知識產權保護，還是擴大從美國進口農產品，以及在金融領域開放等方面，都採取了實實在在的步驟，取得重要進展。

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他說，反觀美方，對中國企業、對兩國間經貿交往與投資合作設置了重重阻力和限制。近來中美雙方在經貿領域保持著各個層級的溝通對話，雙方有什麼關切都可以放到桌面上談，但同時美方要秉持務實和真誠的態度。

秦剛提到，中方也有自己的關切。近年來中國企業在美國投資、上市越來越困難，目前已有900多家中國企業被美方列入各類實體清單。中國企業面臨不公正待遇，特別是美方越來越多地利用所謂「國家安全」借口打壓中國企業、限制雙方的經貿往來與合作，這樣發展下去會造成更嚴重的後果。

責任編輯：尹航

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