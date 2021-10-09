中國擬修市場准入清單 禁非公有資本涉新聞業務

國家發改委8日公告「市場准入負面清單（2021年版）」草案，向社會公開徵求意見，禁止違規開展新聞傳媒相關業務。其中提及，非公有資本不得從事新聞采編播發業務，不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交等活動、事件的實況直播業務，也不得引進境外主體發布的新聞。

草案提到，非公有資本不得從事新聞採編播發業務、不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及網絡新聞資訊採編發布服務機構等。

非公有資本也不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、 欄目、公眾帳號等；不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交，重大社會、文化、科技、衛生、教育、體育以及其他關係政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務。

此外，草案指出，非公有資本也不得引進境外主體發布的新聞、不得舉辦新聞輿論領域論壇峰會和評獎評選活動。

據內媒澎湃新聞，這份草案列有禁止准入事項6項，許可准入事項111項，共計117項，相比2020年版清單減少6項。

報道說，在2020版負面清單，「禁止准入類」第五項「禁止違規開展互聯網相關經營活動」中曾提及，非公有資本不得介入網路新聞資訊採編業務；任何組織不得設立中外合資經營、中外合作經營和外資經營的網路新聞資訊服務單位。

内地當紅小生張藝興 生日直播與四千萬網友一起做黨史題（有片）

習近平談台灣重申和平統一基調 推動兩岸關係和平發展

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道