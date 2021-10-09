【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區

深圳、廣州等地陸續出台二手房參考價，東莞二手房交易參考價發布機制也已落地，218個小區的參考價由每平米8,215元（人民幣，下同）至43,437元不等。

東莞市住建局8日發布《關於建立二手住房交易參考價格發布機制的通知》，在二手住房網簽交易價格基礎上，綜合考慮稅務部門、金融部門的評估價格、周邊新建商品住房網簽價格等因素，經調查分析，形成二手住房交易參考價格。

據了解，此次公布的東莞市成交活躍住宅小區分布於城區片區、松山湖片區、濱海片區、水鄉新城片區、東部產業園片區、東南臨深片區，共計218個二手住房小區。

從東莞市住房城鄉建設局公布的數據來看，218個二手住房小區中，位於松山湖片區的翰林湖花園顯示成交參考價格為43,437元/平方米，在218個小區中價格最高。位於東部產業園片區的新城市花園的成交參考價顯示為8,215元/平方米，在公布成交參考價的城市中價格最低。

按照要求，房地產經紀機構、房地產網絡信息發布平台等應對掛牌房源開展對照自查，不得受理及通過線上和線下渠道對外發布明顯高於東莞市二手住房交易參考價格的掛牌價格。二手住房交易涉及的相關機構，應將二手住房交易參考價格作為開展業務的參考依據之一。

按照中指研究院數據，今年9月，東莞二手住宅價格按月微降0.1%，樣本平均價格為21,964元/平方米。

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責任編輯：尹航

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