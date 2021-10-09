如特工般鞋內藏鏡頭 便衣警地鐵中抓獲裙底偷拍狂（有片）

在上海的地鐵內，一名30歲男子鞋中藏有偷拍設備，被便衣警察發現。其後，便衣警察與一名恰好下班路過的民警協力，兩人並不相識，卻幾分鐘內合力抓獲了「裙底偷拍狂」。目前偷拍者已被行政拘留。

網傳影片顯示，在上海地鐵內，一位戴眼鏡、背雙肩包的男子，後方被一身穿白色T恤男子抱住，正面被一黑衣男子按住。

原來，黑衣男子是上海市公安局軌交總隊民警江濤，在地鐵8號線成山路站巡查時，發現雙肩包男形跡可疑，屢將左腳伸向前方女乘客的裙底。

當雙肩包男再次進行這一舉動時，江濤看到其手機屏幕上正顯示該女乘客裙底，遂立即採取行動，然而雙肩包男奮力反抗。在江濤急需幫助時，另有一白衣男子加入，二人協力控制住雙肩包男。隨後，江濤要求雙肩包男脫下鞋子，以查看其中是否有偷拍設備。果不其然，鞋中藏著偷拍設備和電池，還能和手機相連。

至於那位挺身而出的白衣男子謝驥越，原來也是警察。謝驥越剛下班回家，聽到前方市民在喊「出事了」，遂上前查看情況。之後，他從背後一把抱住嫌疑人，將其壓向地面，接過江濤遞過的手銬，控制住了嫌疑人。兩位素不相識的民警憑著專業默契，幾分鐘內完成抓捕。

目前，違法的雙肩包男已被依法處行政拘留。

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責任編輯：尹航

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