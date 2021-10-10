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蔡英文雙十演說： 兩岸分歧須平等對話解決

國情動向 15:01 2021/10/10

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台灣的蔡英文總統今日（10月10日）發表雙十節演說，兩岸關係成焦點。她重申主張維持現狀，強調兩岸分歧必須透過平等對話解決，期待兩岸關係和緩，台灣不會在壓力下屈服，亦會持續充實防衛力量。

此前一天在北京，國家主席習近平在紀念辛亥革命110周年大會上表示，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，分裂國家的人從沒好下場，強調祖國完全統一的歷史任務一定要、也一定能夠實現。蔡英文今日的演說，被指是回應習近平。

習近平談台灣重申和平統一基調 推動兩岸關係和平發展

【台海局勢】蔡英文：不尋求軍事對抗 冀與鄰居和平共存

蔡英文發表《共識化分歧 團結守台灣》的演說，提到當台灣越來越好，北京給的壓力就越大，沒有鬆懈的本錢。她指出，在台灣的西南空域，解放軍機常態化的活動，嚴重影響台灣的安全。

她重申，在兩岸關係的立場上，台灣的善意不變、承諾不變，「維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變」。她也強調兩岸解決分歧，必須透過平等對話。

蔡英文表示，期待兩岸關係和緩，台灣不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。台灣亦會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫台灣走向北京所設定的路徑。

她提出四個堅持，包括永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持台灣和大陸互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志。

傳美在台秘密訓練台軍 京：將採取必要措施捍衛領土完整

責任編輯：林佩怡

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