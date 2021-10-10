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【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進

經濟脈搏 15:54 2021/10/10

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內地樓市降溫之際，哈爾濱近日出台多項措施穩定房地產市場，包括減輕企業流動資金壓力、人才買樓最高可獲10萬元（人民幣，下同）補貼等政策，被形容為「打響救市第一槍」。

專家指出，此次哈爾濱樓市新政有很強的信號意義，全方位為房企減負、降低買樓人士的入市成本，是目前全國首個較全面的利好政策，預計後續跟進城市會增加。

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減輕房企資金壓力 人才買樓補貼最高10萬元

據哈爾濱新聞網，哈爾濱近期發布《關於促進我市房地產市場平穩健康發展的實施意見》。在房企減負政策方面，包括降低預售許可的標準、加快預售資金的返還、降低土地增值稅預徵率、支持房企促銷活動等。其中，《意見》提到，在明年底前，對於已實施商品房預售資金監管的房地產開發項目，滿足返還條件的，應盡快予以返還。

分析認為，類似規定很大程度上減輕房企的資金壓力，同時有助房企更好銷售和項目開發，是非常務實的救企政策。這也反映當前房企面臨的流動性、稅費開支及銷售的壓力等。

至於提升買樓需求，《意見》提出對大學生和新市民首置實施補貼、放寬二手房公積金貸款房齡年限、公寓產品落實民用價格標準等。其中，購房補貼以貨幣形式一次性發放，發放標準按照全日制博士生10萬元、全日制碩士生5萬元、全日製本科生3萬元、大中專生（含技工院校）2萬元；對在哈新市民發放標準為1萬元。

業內人士分析，此類規定將降低買家入市成本，減少顧慮，勢必激活第四季的置業需求，有助防範市場交易規模下滑的風險。

樓市過冷有新風險

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，近一年來，哈爾濱新建商品住宅持續性出現供大於求的態勢。另據國家統計局，哈爾濱8月新建商品住宅銷售價格指數，分別按月、按年跌0.3和0.6個百分點。

他又表示，當前全國很多城市的樓市矛盾，已從過熱開始轉為過冷。而過冷中也出現新風險，即房地產企業的金融風險問題。

他稱，哈爾濱積極出台政策保障，包括全範圍為房企減負、多渠道落實去庫存等，符合預期，同時也意味近期政策風向的變化。值得注意，中國人民銀行上月曾提房地產，包括提出維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

嚴躍進預計後續其他城市也會跟進，尤其是去庫存壓力和房企經營壓力較大的城市，包括非核心的二線城市、部分中西部三四線城市等。但應該注意政策微調中的口徑和市場反應，仍要堅持在「房住不炒」的框架下進行。

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責任編輯：林佩怡

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