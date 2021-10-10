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【多地限電】汛情致60座煤礦停產 山西保供全國承受重壓

國情動向 17:29 2021/10/10

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10月2日至7日，山西省出現大範圍強降水，全省過程降水量在15.4毫米至285.2毫米之間。據山西省政府發布的消息，暴雨導致60座煤礦、372座非煤礦山及14間危化企業停產，1035個在建工程停工，166個景區關閉。煤礦停產，運輸中斷，這令承擔保供全國重任的煤炭大省山西面臨壓力，不少人擔憂受暴雨影響，煤價將再次上漲。

內地9月多省市電荒嚴重，9月29日，山西與河北、山東、江蘇等14個省(區、市)簽訂四季度煤炭中長期保供合同，保障能源供應。

然而這場極端暴雨天氣，導致山西遭受山體滑坡、高速管控、鐵路中斷、河流決堤的困境，令山西保供压力陡增。

10月9日，山西省政府在焦煤集團西山煤電召開省屬煤電企業保供現場推進會，加碼推進煤炭保供。其間，山西焦煤集團、晉能控股、華陽新材料、潞安化工等企業負責人悉數到場。對於保供，山西省副省長王一新表示，「現在到了國有企業發揮保障能源安全『壓艙石』作用的關鍵時刻」，要不講條件、不折不扣完成好煤電保供任務。

保煤炭供應 山西與14省市簽保供合同

【多地限電】內蒙古傳要求72座煤礦加快釋放產能 新增年產能近1億噸

加碼推進煤炭保供

據澎湃新聞報道，壓力之下，山西加碼推進煤炭保供。8日，晉能控股集團召開會議，加碼推進煤炭保供。這家位居全球第三的能源企業對接廣西、江蘇等6個省（區、市）的煤炭供應。
晉能控股集團董事長郭金剛要求旗下煤業集團「每天晨會上通報6個省(區、市)保供情況，建立專題臺賬，加強專題協調，不計成本、不計代價」。
同一天，山西省能源局成立「能源保供專班」，以「協調上級、省政府相關部門之間涉及能源保供工作的重大事項」，督促檢查任務完成情況，協調解決能源保供難點問題。
9日，山西省委常委會召開會議，聚焦「能源保供工作」。會議認為，今冬明春，電力、煤炭供求壓力依然較大，山西「要在確保安全的前提下依法依規做好煤礦產能接續工作，加快煤炭先進產能釋放，統籌做好省內電力供應和外供煤炭、外送電力保障，堅決完成好能源保供任務」。

責任編輯：袁瑋婧

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國家能源局 能源供應 電力 天氣 運輸 鐵路 山西省 暴雨

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