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【中國樓市】十一樓市遇冷 一線城市二手樓據指接近零成交

經濟脈搏 17:54 2021/10/10

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內地傳統樓市旺季「金九銀十」失色，十一黃金周樓市成交冷清。中指院表示，全國重點監測城市市場表現一般，新建商品住宅成交面積，按年下降超3成。

據中新網報道，中原地產數據顯示，大部分城市7天整體市場新增成交量都是多年最低，一線城市二手樓更接近零成交。往年出現的長假三、四線返鄉置業潮，在今年十一期間毫無出現，三四線城市加速打折現像開始明顯出現。

【中國樓市】哈爾濱這樣打響救樓市第一槍 其他城市或跟進

內地十一長假樓市退燒 15市新樓成交量年減兩成

中原地產首席分析師張大偉表示，以往國慶黃金周是樓市「金九銀十」中最火熱的時間段，但今年調控收緊，樓市降溫，特別很多城市或明或暗的限跌政策，讓市場全面冰封。

中指數據CREIS也顯示，10月1至7日，重點監測城市新建商品住宅成交面積，較去年同期下降33%，買家置業意願不足，市場延續9月觀望情緒。其中，一線城市成交規模按年基本持平，二線、三四線代表城市降幅均超四成。

政策微調空間打開 惟穩預期需時

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜表示，各地繼續大力度加碼調控的可能性明顯降低，政策微調預調空間已打開，部分城市按揭貸款額度和放款時間、房貸利率、限籤等政策都有微調可能，以穩定市場預期，整體市場有望改善。

在十一假期前，人民銀行罕見三天兩提房地產，「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」，被視為穩定市場預期、提振市場信心的維穩信號。

不過，穩預期效果仍需時間兌現。 陳文靜展望第四季，政策環境仍較嚴格，短期市場仍有調整壓力。

張大偉則認為，樓市防止下調過快很可能成為未來政策趨勢，限跌會抑制市場回籠資金。他又認為，未來3個月，房企大規模降價的趨勢將不斷加強，買家最近置業須謹慎。

【中國樓市】内地多地出台「限跌令」 　浙江湖州稱「房企明顯低於市場價賣樓是風險」

【中國樓市】二手樓價跌 安徽安慶：堅決打擊低價甩賣

責任編輯：林佩怡

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