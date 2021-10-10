【中國樓市】杭州收緊落戶政策 專家：抑樓價打擊炒樓

杭州全面收緊落戶政策，取消了大專生落戶，落戶門檻變為本科生。碩士以前享受的「先落戶，後就業」政策取消，現在與本科生同等待遇，需先工作後落戶。不少市場人士認為杭州樓市將進一步下行，專家表示此舉和之前新落戶人員炒房有很大關係，有助抑制房價。

10月9日，杭州公安官微發布《關於調整杭州市大學畢業生落戶政策的公告》。公告稱，經市委研究同意，自2021年10月15日（含）起落戶政策調整為具有全日製普通高校本科以上學歷者，在杭州市區落實工作單位並由用人單位正常繳納社保的可以落戶杭州市區。

據內媒界面新聞報道，隨落戶調整政策一起發布的還有大學生補貼和租房補貼調整政策。

2017年杭州加入全國各城市搶人大戰，本科畢業生需要1年社保方可落戶，碩士、博士可以先落戶再就業。2019年5月，杭州進一步降低落戶門檻，年齡35周歲以下的全日製大學專科（含高職）學歷，以及45周歲以下全日製本科學歷人才，在杭工作並由用人單位正常繳納社保的，可申請辦理落戶。2020年2月，杭州再次發力人才政策，不只提高了高層次人才購房補貼，還在給予生活補貼的基礎上再給予租房補貼。對本科以上所有應屆大學生，在發放本科1萬元、碩士3萬元、博士5萬元一次性生活補助的基礎上，再給予每年1萬元的租房補貼，最多可享受6年。

報道指，這些政策令杭州這幾年人口迅速增長，持續高增長的人口成為杭州樓市的助力，轉化為杭州樓市的房票，是這幾年杭州樓市高溫不下的原因之一。

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穩定市場規範購房

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進接受第一財經訪問表示，此次相對收緊的落戶政策和此前杭州新落戶人員炒房等現象有很大關系。

「此前杭州人才政策相當寬松，這也使得各類人才通過落戶的方式進入杭州，進而獲得了購房資格。類似情況下，杭州樓市炒作比較明顯。」嚴躍進告訴第一財經，此次杭州對於此類人才政策進行了堵漏，適當收緊，能夠更好配合房地產政策的推進，對於穩定市場發揮積極的作用。從實際經驗來看，此類政策將有助於規範各類購房行為，各類通過違規落戶而騙取購房資格的操作將會減少。

華東師範大學城市發展研究院院長曾剛也認為，此舉將對杭州的房價有一定的抑製作用。調控房價的方式之一即打擊炒房。同時，杭州也在加快土地和房屋供給，「目前杭州增加供給的速度還是挺快的，隨著城市規劃不斷向外拓展，當地的住房新建速度和規模空間都較大」。

責任編輯：袁瑋婧

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