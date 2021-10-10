【中印衝突】反駁中國士兵越線被扣 中國軍媒斥印媒「下作」

中印邊境傳出衝突再起，印度媒體更指有中國士兵一度被扣。官媒《中國日報》引述中國軍隊消息人士稱，有關中國士兵「越線」被扣的炒作子虛烏有，與事實不符；《解放軍報》旗下的「鈞正平」則批評，印媒反覆操弄這樣的輿論議題「非常下作」，這種渲染緊張氛圍、刺激民粹情緒的做法害人害己。

據《中國日報》，中國軍隊消息人士透露，9月28日，中國邊防部隊按計劃對中印邊境中方一側東章地區例行性巡邏，中途遭印方無理阻攔，中方官兵堅決反制，在完成巡邏任務後返回。

消息人士表示，東章地區是中國固有領土，中國邊防部隊在自己領土上組織巡邏完全合理合法。又指此次事件，是印方蓄意挑釁在先，歪曲抹黑在後，嚴重違反雙邊協議協定，責任完全在印方。印方應當切實遵守雙邊協議協定，嚴格管控和約束一線部隊，與中方一道共同維護邊境地區和平穩定。

「鈞正平」則批評，近年印媒似乎對編造、炒作中印邊境問題特別偏愛，不時就渲染一下緊張氛圍，刺激一下民粹情緒，做法無疑害人害己。其指出，中印兩軍曾多次舉行軍長級會談 ，邊境局勢正朝著可控有序的方向發展，「望印媒今後一定要注重節操，多做有利兩國關係的事，少做危害兩國人民的事」。

中印傳向邊境遣兵數萬！規模數十年最大 或重燃緊張

據中央社，印度News 18電視台上周五引述政府高層官員報道，200名中國士兵從西藏進入阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺鎮（Tawang），試圖破壞無人防守的碉堡。報道稱有中國士兵被印方拘留，之後獲釋。

責任編輯：林佩怡

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