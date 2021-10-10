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環時批蔡英文演說充斥「一邊一國」 陸國台辦轟謀「獨」挑釁

國情動向 20:21 2021/10/10

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台灣總統蔡英文今日（10月10日）發表雙十節演說，大陸《環球時報》傍晚發表社評，稱她的演講充斥了「一邊一國」的論調，講話只稱「中國」，態度空前囂張。國台辦傍晚回應，稱蔡英文這篇講話鼓吹「台獨」、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂「共識、團結」為幌子圖謀綁架臺灣民意，勾連外部勢力，為其謀「獨」挑釁張目。

蔡英文今日演講針對兩岸關係提出四個堅持，強調「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

大陸國台辦發言人馬曉光回應蔡英文的講話，指民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，瘋狂謀「獨」挑釁，不斷製造事端，其所謂「維持現狀」不過是企圖瞞天過海、欺騙世人。當前，民進黨當局的謀「獨」挑釁，是兩岸關系緊張動蕩的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。我們打擊遏製「台獨」，是針對民進黨當局和「台獨」勢力的倒行逆施，絕不是針對廣大台灣同胞。民進黨當局挑撥離間，混淆視聽，欺騙不了島內民眾和國際社會。

環球時報的社評批蔡英文「雙十講話」是精心編導的表演，隱藏民進黨當局分裂中國而導致台灣局勢持續緊張的本質，稱民進黨當局慶祝的雖是「中華民國」建國110周年，但蔡英文反復突出強調72年，對1911年至1949年的那段歷史只字不提，連辛亥革命這幾個字和孫中山的名字都沒有提。而且她說「中華民國」總是加個後綴，稱之為「中華民國台灣」。民進黨所做的是根本性的背叛，這與他們早就不承認自己是中國人一脈相承。

蔡英文雙十演說： 兩岸分歧須平等對話解決

【台海局勢】蔡英文：不尋求軍事對抗 冀與鄰居和平共存

批蔡英文態度空前囂張

文章還指出，蔡英文的這次講話比她之前的講話更加強硬，過去她稱謂對岸時除了直呼「中國」，也會將「大陸」「對岸」交叉使用，這一次她的講話只稱「中國」，態度空前囂張。

文章稱蔡英文的猖狂來自於她所稱的美日澳等「民主好朋友」願意「挺台灣」，但「即使美國和其盟友想利用台灣問題掣肘中國大陸，他們也要口頭上宣示對一個中國的支持，沒有一支主要力量敢於公然承認台灣是主權獨立國家」。

文章強調，民進黨當局完全不具備在國際上推翻一個中國原則的力量，它的很多話對標準的國際認知來說屬於昏話，是自嗨。在中國終將統一的歷史大趨勢面前，今天島內上演的這一切都是臨時遊戲，圍繞這些遊戲糾纏了各種集團利益，但它們根本不具有對歷史編程的修改意義。

責任編輯：袁瑋婧

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