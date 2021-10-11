北京冬奧首場國際測試賽落幕 一文看懂防疫措施

北京冬奧明年2月登場，首場國際測試賽「相約北京」速度滑冰中國公開賽昨日（10日）在國家速滑館「冰絲帶」落下帷幕。為確保安全，國家速滑館場館按照賽時防疫要求，對入境涉奧人員做了全流程、嚴格的閉環管理。

場館分為兩圈層 嚴管邊界

測試賽邀請荷蘭和韓國的運動員與中國隊一同參加，三天比賽決出12塊金牌，是一次對賽事籌備的全要素測試。

為了確保安全，國家速滑館場館團隊配合屬地政府，按照賽時防疫要求，對入境涉奧人員做了全流程、嚴格的閉環管理，築牢「外防輸入」屏障。

疫情防控從入境關口開始。本次賽事涉及60名外籍人員，其中四名外籍制冰師於8月27日入境，按照中國疫情防控要求進行了集中隔離和健康監測。

另外56人，包括國際滑聯官員、國際裁判、韓國和荷蘭運動員及隨隊官員、國際奧委會代表以及外籍技術人員等，在冬奧組委相關部門支持下，采用臨時航班陸續抵京，並完成登機前健康監測及核酸檢測。

抵達首都國際機場後，他們乘坐專車至酒店開始閉環管理；所有外籍人員核酸檢測結果均為陰性。

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比賽期間，場館團隊在專業防疫管理部門的指導下，將場館分為「閉環內」「閉環外」兩個圈層，不同風險等級人群在各自區域活動，比如運動員們在閉環內，媒體記者等在閉環外，實現「分區不重疊、流線不交叉、邊界須嚴管、人員不跨區」。

自10月5日起，速滑館場館團隊嚴格落實賽時疫情防控各項措施，閉環外人員每兩日進行核酸檢測，閉環內人員每日進行核酸檢測，並對入境設備物體表面和閉環內環境進行採樣，全面落實消毒和環境檢測等工作。

閉環外進入場館人員必須出示48小時內陰性核酸檢測結果，志願者還會隨時提醒糾正不戴口罩的行為。12場頒獎儀式也採取了無接觸模式，即運動員自己將獎牌戴上。

責任編輯：尹航

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