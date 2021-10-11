  • 30°C
香港時間 : 20211011日 (一) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京冬奧首場國際測試賽落幕 一文看懂防疫措施

社會熱點 10:14 2021/10/11

分享：

北京冬奧明年2月登場，首場國際測試賽「相約北京」速度滑冰中國公開賽昨日（10日）在國家速滑館「冰絲帶」落下帷幕。為確保安全，國家速滑館場館按照賽時防疫要求，對入境涉奧人員做了全流程、嚴格的閉環管理。

場館分為兩圈層 嚴管邊界

測試賽邀請荷蘭和韓國的運動員與中國隊一同參加，三天比賽決出12塊金牌，是一次對賽事籌備的全要素測試。

為了確保安全，國家速滑館場館團隊配合屬地政府，按照賽時防疫要求，對入境涉奧人員做了全流程、嚴格的閉環管理，築牢「外防輸入」屏障。

疫情防控從入境關口開始。本次賽事涉及60名外籍人員，其中四名外籍制冰師於8月27日入境，按照中國疫情防控要求進行了集中隔離和健康監測。

另外56人，包括國際滑聯官員、國際裁判、韓國和荷蘭運動員及隨隊官員、國際奧委會代表以及外籍技術人員等，在冬奧組委相關部門支持下，采用臨時航班陸續抵京，並完成登機前健康監測及核酸檢測。

抵達首都國際機場後，他們乘坐專車至酒店開始閉環管理；所有外籍人員核酸檢測結果均為陰性。

【新疆疫情】滯留伊犁遊客終可回家 文旅局承諾免門票遊伊犁

內地再增13宗本土確診 院士張伯禮：今冬疫情或反彈

比賽期間，場館團隊在專業防疫管理部門的指導下，將場館分為「閉環內」「閉環外」兩個圈層，不同風險等級人群在各自區域活動，比如運動員們在閉環內，媒體記者等在閉環外，實現「分區不重疊、流線不交叉、邊界須嚴管、人員不跨區」。

自10月5日起，速滑館場館團隊嚴格落實賽時疫情防控各項措施，閉環外人員每兩日進行核酸檢測，閉環內人員每日進行核酸檢測，並對入境設備物體表面和閉環內環境進行採樣，全面落實消毒和環境檢測等工作。

閉環外進入場館人員必須出示48小時內陰性核酸檢測結果，志願者還會隨時提醒糾正不戴口罩的行為。12場頒獎儀式也採取了無接觸模式，即運動員自己將獎牌戴上。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

運動 運動員 疫情 奧委會 中國隊

上一篇文章

賬號被盜維權沒人理？王思聰斥美團點評「我行我素」

下一篇文章

如特工般鞋內藏鏡頭 便衣警地鐵中抓獲裙底偷拍狂（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

如特工般鞋內藏鏡頭 便衣警地鐵中抓獲裙底偷拍狂（有片）
如特工般鞋內藏鏡頭 便衣警地鐵中抓獲裙底偷拍狂（有片）
長期飲奶茶吃垃圾食品 內地14歲男生手指變形關節腫如魚蛋
長期飲奶茶吃垃圾食品 內地14歲男生手指變形關節腫如魚蛋
北京學區房「入秋轉涼」降價400萬仍無人問津
北京學區房「入秋轉涼」降價400萬仍無人問津
内地當紅小生張藝興 生日直播與四千萬網友一起做黨史題（有片）
内地當紅小生張藝興 生日直播與四千萬網友一起做黨史題（有片）
Prada在上海開街市？買20元可獲品牌印花購物袋
Prada在上海開街市？買20元可獲品牌印花購物袋
中國擬修市場准入清單 禁非公有資本涉新聞業務
中國擬修市場准入清單 禁非公有資本涉新聞業務