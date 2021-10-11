【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？

隨著東莞首批小區二手樓參考價日前出爐，深圳、廣州、東莞這3個大灣區重要城市都落地二手樓參考價。其中，深圳、廣州二手樓市場已明顯降溫，分析認為，這或形成聯動效應，拉動大灣區整體二手樓市場開啟降溫模式。

東莞市住房和城鄉建設局上周五（8日）發布通知，首次公布全市218個成交活躍小區二手住房交易參考價。

據「每日經濟新聞」報道，熱點小區高價房源一夜之間停售、下架，購房者預期持續向冷。不過，有評論指出，很多熱門小區都沒有上參考價名單、「松山湖腰斬比較多，其他街鎮還好，基本9折」，更有中介認為，相較東莞目前在售超過3萬套的二手房源，首批218個小區略顯單薄，若不盡快公佈第二批次，擴大參考價格影響範圍，在貸款政策稍有放鬆下，東莞樓市很快還會暗流湧動。

廣東省住房政策研究中心首席研究院李宇嘉表示，東莞的做法與廣州、成都、西安類似，即先發布交易活躍樓盤，再不斷擴展。

【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區

【中國樓市】東莞發布新房房價地圖 房價設7個等級

廣州中介分店9月僅賣1套房 深圳二手市場冰封

事實上，廣州執行二手樓參考價1個多月，交易隨即急降。據央視財經，廣河天河珠江新城某中介門市負責人稱，實施二手樓參考價後，門市9月只賣出一套房，而之前高峰時期，1個月豪宅都有5、6套交易量。

此外，9月廣州各區網簽面積按月普遍下降，其中在二手住房交易參考價目錄中，佔半數席位的天河區下滑近40%；越秀、海珠、白雲和番禺區等在24%-30%之間；南沙區下降幅度最小，為6.86%。有分析師表示，目前不少新樓盤已拿到預售證，將會對二手樓潛在客戶有一定的分流。而銀行放款更趨謹慎，亦制約買家需求。

至於深圳2月出台二手樓官方指導價政後，二手樓市場冰封。據深圳中原研究中心數據，國慶假期期間，深圳二手樓僅成交4套。此前，深圳8月二手住宅成交已按年暴跌逾8成。

「每日經濟新聞」引述58安居客房產研究院分院院長張波認為，深圳、廣州、東莞大灣區三個重要城市都落地了二手房參考價，不僅會對當地形成影響，也會形成聯動效應，拉動大灣區整體二手房市場開啟降溫模式。

【樓市調控】廣州推二手樓參考價 部分小區低市價一半

【中國樓市】深圳二手房六連跌 9月成交不足2000套

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁