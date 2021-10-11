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賬號被盜維權沒人理？王思聰斥美團點評「我行我素」

社會熱點 11:20 2021/10/11

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萬達集團董事長、前中國首富王健林獨生子王思聰昨日在微博稱，自己的大眾點評（編按：生活消費指南網站）被別人更改綁定手機號。他質問「這就是上萬億市值公司的安全系統嗎？」其後，他再發一則微博，稱「國家數據安全法實施後市值萬億的美團點評依舊我行我素」。

前首富之子賬號被盜 網民：維權艱辛

10月10日，王思聰在微博發文稱，自己的大眾點評被別人改綁手機號。對此，王思聰在微博標註大眾點評，並質問道：「這就是上萬億市值公司的安全系統嗎？莫名其妙我自己的號就能被別人改綁手機？」

從王思聰發布的截圖中可以看到，系統提示：「由於你在2021年10月9日通過美團將大眾點評賬號『王思聰』綁定的手機號更新為：137****2797，因此你需要使用新手機號重新登錄。」

不到半個小時內，王思聰再發一則微博稱，「震驚！國家數據安全法實施後市值萬億的美團點評依舊我行我素！」

有網民評論稱，「連我聰哥維權都這麼難，那普通人豈不是更難了」，「維權之路異常艱辛」。

10日晚間，大眾點評官方賬號在評論區回應指，非常抱歉給王思聰帶來了不愉快的用戶體驗，相關賬號已在王思聰反饋後的第一時間內予以保護性凍結。相關問題的核查已有初步信息，將在私信中與王思聰同步。

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責任編輯：尹航

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