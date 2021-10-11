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【中印衝突】中印軍長級會談 中方：印方堅持不合理不切實際要求

國情動向 11:30 2021/10/11

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中印邊境傳出衝突再起之際，中印周日（10日）舉行軍長級會談，解放軍表示，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加困難。

解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華表示，中印兩軍周日在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側，舉行第十三輪軍長級會談。

【中印衝突】反駁中國士兵越線被扣 中國軍媒斥印媒「下作」

中印傳向邊境遣兵數萬！規模數十年最大 或重燃緊張

他稱，會談中，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出了巨大努力、充分體現了誠意，「但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難」。

中方強調，維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。

值得注意，日前有印度媒體報道，約200名中國士兵「越線」並試圖破壞印度的防衛工事，數人一度被扣押。隨後《中國日報》，中國軍隊消息人士透露有關中國士兵「越線」被扣的炒作子虛烏有，與事實不符，指中國邊防部隊按計劃對中印邊境中方一側東章地區例行巡邏，中途遭印方無理阻攔，中方官兵堅決反制，在完成巡邏任務後返回。

【中印衝突】印度部長要求Tesla 避免在當地賣中國產汽車

責任編輯：林佩怡

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