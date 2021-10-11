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山西暴雨有多嚴重？央視：五天內近百西湖「倒入」太原

國情動向 12:15 2021/10/11

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山西十一遭遇極端暴雨天氣，連日暴雨造成嚴重洪澇災害，據央視報道，2日至7日，山西省會太原市的降雨量相當於98.9個西湖的儲水量。截至10日，山西近期洪澇災害已致全省11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，緊急轉移安置12.01萬人，農作物受災面積284.96萬畝，倒塌房屋1.7萬餘間。

據山西省氣象台統計，往年山西省10月份全省月平均降水量僅為31.1毫米，但今年10月2日20時到7日8時，山西全省過程降水量在15.4毫米到285.2毫米之間，全省117個縣（市、區）中，有18個降水超過200毫米，有51個縣市區降水在100毫米到200毫米之間。 10月2日20時到10月7日8時，太原的降水量達203毫米。

山西暴雨遇40年最大洪峰 千年古城內牆坍塌（多圖）

【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）

據公開資料顯示，太原市6909平方千米，這期間，太原總共下了14.9億立方米的雨水，而西湖的蓄水量為1400萬立方米，相當於98.6個西湖的蓄水量被倒進了太原。

受強降雨影響，汾河運城段出現40年最大洪峰，山西多地出現內澇、地質災害、洪水等災情。 10月5日，晉中市、呂梁市、臨汾市先後發生多起崩塌、滑坡等地質災害，導致道路受阻，人員傷亡；10月6日，南同蒲鐵路祁縣至東觀間昌源河大橋橋台被沖垮，導致枕木懸空，鐵路中斷運行。

60座煤礦停產承受保供重壓

山西省能源局公開資料顯示，山西省目前共有682座煤礦，年產能從幾十萬噸至兩千萬噸不等，近日突如其來的強降雨，直接致使山西60座煤礦停產。據中國煤炭資源了解，強降雨對煤礦生產的影響較小，僅部分露天煤礦有停產情況，反而是對運輸的影響較大，部分煤礦外運線路受阻，已經出現了頂倉。運輸受影響較為嚴重的是山西南部地區，中、北部的大同、朔州、忻州、呂梁北部、太原受影響較小。

【多地限電】汛情致60座煤礦停產 山西保供全國承受重壓

【多地限電】山西27座煤礦停產 暴雨恐加劇能源危機

責任編輯：袁瑋婧

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