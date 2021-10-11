【多地限電】發改委：保民生用煤穩定 確保溫暖過冬

北方多地已降溫，此輪限電令民生取暖用電問題再度引人關注。國家發改委表示，保障發電供熱等民生用煤穩定供應和價格平穩，確保人民群眾溫暖過冬。發改委還指，統調電廠煤炭庫存明顯提升，7天以下存煤企業大幅減少。

據國家發改委網站消息，推動發電供熱用煤直保中長期合同全覆蓋，是保障能源電力安全穩定運行，牢牢守住民生用能底線的重要舉措。近日，國家發改委組織各省區市經濟運行部門積極推動主要煤炭生產企業、保供煤礦以及發電供熱企業等產運需各方，在年度中長期合同的基礎上集中補簽採暖季煤炭中長期合同，推進發電供熱用煤中長期合同全覆蓋。

作為冬季煤炭供應保障的重點地區，9月25日，東北地區發電供熱用煤中長期合同全覆蓋集中簽約儀式在京舉行，集中補簽了一批東北地區冬季發電和供熱用煤合同。十一期間，全國發電供熱用煤中長期合同全覆蓋繼續深入推進，又一批省份已順利實現全覆蓋，供暖季保供基礎進一步夯實。下一步，將多措並舉加強已簽約合同的履約監管，保障發電供熱等民生用煤穩定供應和價格平穩，確保人民群眾溫暖過冬。

除了民生方面，國慶期間，國家發改委運行局與各地各有關部門和企業加強聯繫，密切配合，跟蹤調度電煤日供耗存變化，動態掌握保供需求，積極推動電廠提高煤炭庫存，組織各地加大電煤供應、運輸協調力度，保障電力供應，維護企業有序生產和百姓生活正常開展。

截至10月7日，全國存煤7天以下電廠數量比節前減少90%。

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責任編輯：尹航

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