【多地限電】限電限產下出貨量減 中美海運價格退燒

中美航線海運價格近期迎來降溫，分析認為這與內地拉閘限電限產、出口貨物減少有關，但隨著聖誕假期臨近等，後續運價走勢仍不明朗。

《證券日報》報道，近期中美航線海運價格回落，據FBX數據顯示，9月10日，中國/東亞至北美西海岸海運價格，為20,586美元/FEU（40英尺貨櫃），10月8日已跌至16,004美元/FEU，不到1個月跌幅逾兩成；中國/東亞至北美東海岸的海運價格，從9月10日的22,173美元/FEU，跌至10月8日19,421美元/FEU，跌逾1成。

IPG中國首席經濟學家柏文喜表示，近期中美航線海運價格下跌原因，一方面是國內限電限產造成出貨量下降，引發對貨櫃需求減少；另一方面，全球貨櫃調運與供應重新平衡後缺口減小。

減輕外貿企業壓力

中信證券首席IFCC分析師明明則指，國內因素方面，近期出口比重較大的沿海省份相繼出台限電政策，產能勢必受到影響，出貨量或減少，因此對航運需求緩和。而國慶假期也是運價回落的一個季節性因素。

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國際因素來看，9月中旬多間航運公司宣布凍結運價，有利全球海運價格穩定。同時，在限電政策背景下，航運公司預期出貨量下降，為保證貨櫃滿貨開船，出現了降價吸引貨量現象。此外，近期海運價格回落也有二級市場部分炒作的貨代報價回落的影響。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東認為，中美航線海運價格走低，將降低中國外貿企業的出口成本，有助拓展海外市場和提高市場份額，更好地履行新增的訂單，拉動出口貿易。同時有利小微外貿企業發展跨境電商、海外倉等，增強小微企業獲取發展的動力。從而維護產業鏈供應鏈穩定。

後期走勢不明朗 觀望聖誕假出貨

對於後期海運價格的走勢，柏文喜認為，中美航線海運價格有望穩中有降，短期及長期擾動因素主要包括雙向貨運量增減、貿易品種差異與結構變動對貨櫃需求變動、疫情變動對港口作業進度與遠洋運輸運能的影響等。

但明明稱，降價或只是短期影響，當前的價格走勢難言拐點，後續預計海運價格或仍在高位運行。他解釋，隨著聖誕假期臨近，及歐美等發達國家和地區經濟持續修復，海外需求仍具韌性，而當前海外供應鍊和碼頭效率也尚未恢復，未來的海運價格仍有待觀察。

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責任編輯：林佩怡

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