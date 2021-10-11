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【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭优先配公租房

國情動向 12:58 2021/10/11

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近期多個城市落實鼓勵生育政策，據北京市朝陽房管局消息，近日北京市朝陽區開啟2021年面向「未成年子女數量較多」輪候家庭組織選房，這是北京首批面向多孩家庭直接配租公租房。據悉，北京也是全國首個在公租房分配上落實國家「三胎」政策的城市。

據內媒第一財經報道，今年8月，北京市住建委發布《關於加強公共租賃住房資格复核及分配管理的通知》，規定對取得公租房備案資格的低保、低收入、重殘、大病等特殊困難家庭、輪候時間超過5年的家庭，區住保部門可結合本區實際，直接發放選房通知單組織選房。 更重要的是，為落實鼓勵生育政策，未成年子女數量較多的輪候家庭，可優先配租公租房。 朝陽區本次選房活動，便是根據此文件精神，結合朝陽區實際情況，對取得公租房備案資格、且尚未配租配售的未成年子女數量較多的家庭，以直接發放選房通知單的方式組織選房。

報道指，本次為這些家庭配備的房源共兩個項目，位於垡頭地區的燕保·北焦家園項目，租金標準為每月每平方米60元。位於黑莊戶的燕保·雙橋家園項目，租金標準為每月每平米42元（人民幣，下同）。

據了解，「未成年子女數量較多」家庭，指的是2人及以上未成年子女的家庭。目前，北京全市此類家庭還在輪候公租房的有近3000戶。根據朝陽區公告，截至上月底，該區共有175戶正在輪候的「未成年子女數量較多」家庭。 按照北京公租房的申請條件，這些輪候家庭的家庭年收入需符合相關規定。 具體而言，具有北京市戶籍的申請人，家庭人均住房使用面積15平方米（含）以下；3口及以下家庭年收入10萬元（含）以下、4口及以上家庭年收入13萬元（含）以下。

不少網民質疑，公租房一般提供給底層家庭，然而家庭條件好的才考慮多生，該政策落實存在困難。

責任編輯：袁瑋婧

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