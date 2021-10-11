貴州官員舉報外媒負面報道獲獎勵 內媒點名這些「反華媒體」

貴州畢節市官方上周六（9日）公布，當地某機關幹部舉報了「境外反華媒體」潛入當地報道脫貧攻堅的負面信息，因而獲得表彰和獎勵。

官方未有通報涉事的「境外反華媒體」，但內地「觀察者網」，就點名美國國家公共電台（NPR）等媒體記者曾到畢節採訪，「抹黑我國全國脫貧攻堅的成就」。

被指「危害國安」

據「畢節發布」通報，今年某機關幹部舉報了「境外反華媒體」持續潛入畢節市，非法採訪報道脫貧攻堅領域負面信息，並在境外進行炒作。

通報指，這些線索為國家安全機關偵辦案件，及時消除安全隱患，防範、制止和懲治各類危害國安的活動，提供了有力支持，受到了國家安全部和貴州省國家安全廳精神表彰和物質獎勵。

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「觀察者網」文章指出，美國國家公共電台（NPR）今年4月曾派遣華裔記者馮哲芸（Emily Feng），探訪畢節部分社區。文章稱，該篇題為「中國脫貧是真是假？」的報道中，馮哲芸前往一個社區採訪了幾名居民，「通過對幾個受訪居民的採訪內容『斷章取義』，來質疑畢節的『脫貧摘帽』是不是真的」。

除了NPR，文章還宣稱，《紐約時報》、美聯社、《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）等都發布過抹黑中國扶貧的文章。

央視曾爆扶貧資金「打水漂」

然而，畢節市確曾爆出扶貧資金「打水漂」」（意指白白投入而沒有收穫）的醜聞。

央視上月披露，國務院第八次大督查第十五督查組近期在貴州省畢節市納雍縣開展督查工作時，發現該縣計劃自2015年起投入1000萬（人民幣，下同）財政專項扶貧資金，和當地企業合作建設省級農業示範園區，但開建不久項目爛尾，已投入的862萬元扶貧資金打了水漂，上百畝永久基本農田荒廢5年多，還拖欠村民土地流轉金57萬元。督查組目前已責成納雍縣組成專班深入徹查。

責任編輯：林佩怡

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