美海軍新戰略指南：首次承認中美軍力旗鼓相當

美國海軍上周五（8日）發表最新戰略指南，內容首次承認「中國和美國的海軍軍力旗鼓相當」。美國海軍部長托羅（Carlos Del Toro）強調，首要任務是保持美國海軍力量的優勢並強化戰備，擴大對中國的作戰優勢。

根據新戰略指南，中國、軍隊文化、氣候變化和新冠肺炎並列為軍方最迫切的挑戰。其中，中國造成的長期挑戰，對國防部而言最為重大。

托羅在指南中表示，中國海軍快速擴張其規模與軍力，發展為全球最大規模的艦隊，配合海警和海上民兵在灰色地帶競爭，「至少在這一世代以來，美國首度有了在海軍軍力上可與我們匹敵，且積極部署軍力以挑戰美國原則、夥伴關係與繁榮的戰略競爭對手」。

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中國海軍成全球最大艦隊

據新加坡《聯合早報》，今年3月，美國有線電視新聞網（CNN）曾根據美國海軍情報局的資料透露，截至2020年底，中國海軍現役軍艦數量為360艘，已超越美國成為全球最大艦隊。預計2025年將增加到400艘、2030年達到425艘。而美國海軍2020年只有297艘，未來數年內連達到313艘的預定計劃都很困難。不過報導承認，中國海軍的整體戰力仍不如美國。「美國海軍共33萬人，中國海軍只有25萬人；美國海軍軍艦的噸位和攻擊能力，以及核潛艇數量都超越中方」。

托羅強調，要保持美國海軍力量的優勢，首要任務是發展作戰和能力，擴大對中國的作戰優勢。他透露，美軍將強化戰備，投資於創新與現代化軍備與設施，如人工智能、網絡安全、無人操作平台、導向能量武器和超音速武器。

早前托羅5日對海軍官校學生演講時坦言坦言，中國就是海軍和五角大廈密切關注的最大威脅。他指出，「坦白講，我們的目標不是要和中國作戰」，而是「阻止他們的意圖，包括攻占台灣」。

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責任編輯：袁瑋婧

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