華為求生存 繼煤炭軍團傳再成立4個軍團

在美國制裁圍堵下，中國電訊設備巨頭華為的手機、5G業務遇挫，「求生存」是目前重要任務。據內地媒體報道，繼煤礦軍團後，華為再成立四大軍團，涉及數據中心能源、智能光伏等，或為尋求新的增長引擎。

「搜狐科技」引述消息，華為近日內部發文任命四大軍團組織的CEO， 而四大軍團分別是數據中心能源軍團、智能光伏軍團、海關和港口軍團及智慧公路軍團。

有報道指出，目前軍團組織和華為三大業務運營商BG、企業BG、消費BG等屬於同一個級別，但運作模式不同。

有內地科技媒體稱，軍團組織是華為創始人任正非親自制定並督導。按其對軍團組織的定義：即通過軍團作戰，打破現有組織邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責，為公司多產糧食。

業內分析人士指出，在被美國制裁的大背景下，華為嘗試組織運作變革，某程度是為了未來更好生存，最大程度縮小制裁的影響。而成立軍團是為了加強服務企業數字化的能力、加速商業落地，為華為創收。

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責任編輯：林佩怡

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