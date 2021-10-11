河北一通勤巴士墜河釀3死11失聯 村民：大雨令水位高了好幾米

在河北平山縣，今日晨間，一輛載有51人的通勤巴士從一座橋上落水。截至目前已有40人搶救上岸，其中3人死亡,，另有11人失聯。當地村民形容，當地曾一連下了四五天的雨，昨日才放晴，今年這期間的水位較往年漲了好幾米。

據河北省應急管理廳消息，今晨7時許，石家莊市平山縣敬業集團一輛核載55人、實載51人的通勤巴士在滹沱河王母橋落水。截至目前已有40人搶救上岸，其中3人經搶救無效死亡，仍有11人失聯。目前，事故處置各項工作正在緊張有序開展。

據內媒報道，滹沱河北岸村莊的一名村干部稱，近段時間，當地曾一連下了四五天的雨，昨日才放晴，「往常這會兒水是降下去的，可今年這期間，滹沱河的水漲了好幾米高。」

這名村干部說，他得知消息後，就在微信群裡發通知，並用村裡大喇叭呼吁村民協助救人，很快就有10多名村民趕去幫忙，還有漁民駕駛著自家漁船去現場搜救。「中午的時候，一半的村民回來吃飯，另一半守在現場繼續搜救，兩撥人始終換班，確保現場一直有人幫忙救人。」

現場搜救負責人受訪時表示，事故現場水流比較急，目前搜索範圍已達1公里到1.5公里，在考慮擴大搜索範圍。

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責任編輯：尹航

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