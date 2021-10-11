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前亞運會56公斤級散打冠軍涉黑 內地警方促投案

社會熱點 16:24 2021/10/11

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曾於2006年在多哈亞運會散打56公斤級決賽中奪冠的李騰，近日出現在安徽合肥警方的通告中。警方公布的信息顯示，李騰所屬一個實施高利放貸、暴力討債、故意傷害等違法犯罪活動的團夥，目前仍未到案。警方促他投案自首。

曾參加史瓦辛格主持的武術大賽

據內媒報道，合肥警方9日發布征集「少爺」「山中狼」等人違法犯罪線索的通告。通告顯示，近日，合肥市公安局打掉一個犯罪團伙，抓獲犯罪團伙成員10餘人。該團伙實施高利放貸、暴力討債、故意傷害等違法犯罪活動，擾亂社會治安秩序，危害人民群眾生命財產安全。

為徹底查清該犯罪團伙的全部違法事實，公安機關面向社會各界征集該團伙違法犯罪線索，通告上發布了19名犯罪嫌疑人的照片及個人信息，其中一名叫「李騰」的人疑似是第十五屆亞洲運動會武術散打56公斤級冠軍。

除了照片極為相似，通告中公布的性別、籍貫、出生日期均與亞運會冠軍李騰一致。安徽省武術拳擊運動管理中心證實，警方通告中的「李騰」確實就是那位散打冠軍。

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對於李騰的公開報道，多集中在2006年，李騰在多哈亞運會奪冠前後。

更早之前，2005年4月，李騰還參加了由荷里活巨星、美國加州州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主持的阿諾德世界武術大賽，李騰當年年僅17歲，而他的對手卻是有豐富實戰經驗、曾多次獲得全美搏擊散打擂台賽的霸主，而李騰一舉擊敗對手，為中國代表團再添一塊金牌。

據公開報道，2006年，在多哈亞運會散打56公斤級的決賽中，李騰鬥志昂揚地准備進行決戰，但在比賽開始時也不見對手的身影，後被告知對手棄權。這樣，李騰就獲得了散打56公斤級的冠軍。

責任編輯：尹航

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